Despojan de un millón de pesos y hieren a cuentahabiente durante asalto en Toluca

TOLUCA, Edomex. (apro).- Un cuentahabiente fue asaltado y resultó lesionado por arma de fuego, después de retirar, este medio día, un millón de pesos en efectivo de una sucursal BBVA ubicada en Plaza San Fermín, sobre la avenida Heriberto Enríquez, una de las más transitadas de la capital mexiquense.

Las cámaras de seguridad instaladas en el estacionamiento del complejo comercial que se localiza en la colonia Azteca, captaron el momento en que el titular de la cuenta, que acababa de salir de la institución con una mochila en la que llevaba el dinero, es interceptado por un joven delgado de sudadera blanca cuando se dirigía a su auto.

Asalto a cuentahabiente en Plaza San Fermín



Un hombre fue asaltado a mano armada tras retirar un millón de pesos de una sucursal de Banamex, en la colonia Azteca, límites de Toluca y Metepec.



El asaltante forcejea con el cliente bancario, le pega en la cabeza, lo despoja del maletín, y le dispara a la altura del pecho o el hombro, lo que provoca que la víctima se lleve ambas manos a esa parte del cuerpo y se repliegue de manera inmediata a las instalaciones bancarias para resguardarse.

Detrás del asaltante, aparece su cómplice en una motocicleta blanca, a la que se sube para huir, hasta ahora con rumbo desconocido.

Mientras tanto, testigos de los hechos llamaron a los servicios de emergencia para atender al lesionado, quien fue trasladado a un hospital de la zona.

El robo se consumó en menos de cinco segundos, alrededor de las 12:26 horas, y reabrió el debate sobre la posibilidad de que los delincuentes tengan informantes dentro de los establecimientos bancarios, debido a que los ataques son selectivos y se consuman contra quienes realizan movimientos por cantidades importantes.

El área fue acordonada por autoridades estatales y municipales, mientras la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició las investigaciones para esclarecer los hechos, reconocer y ubicar a los responsables.