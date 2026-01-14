El Infonavit prevé construir 400 mil viviendas en 2026

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Nuestro sueño y por lo que hemos luchado toda la vida” es que todos los mexicanos tengan acceso a la salud, a la educación, a la vivienda y a un salario digno, “y desde la Presidencia lo estamos haciendo”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante la presentación del avance de su programa de vivienda, dijo que la meta son un millón 800 mil viviendas, de las cuales para este año prevé 400 mil, además del mismo número que “en 2025 se formalizó la construcción”, así como los 5 millones de créditos que deberán tener una “reducción sustantiva”.

El gobierno federal asegura que esto ha beneficiado a 8 millones de familias, que “de otra manera no tendrían acceso a la propiedad de una vivienda”.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega, informó que en 2025 se superó la meta al formalizar la construcción de 393 mil 686 viviendas en todo el país, es decir, 102 por ciento de la meta anual, con ello, se otorgará un hogar a más de 1.4 millones de personas.

La administración actual tiene una reserva territorial para construir apenas 900 mil viviendas.

El titular de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), Rodrigo Chávez, indicó que tiene 86 mil viviendas en proceso, de las cuales 49 mil 339 en 133 predios ya están en obra; 33 mil 158 en 81 predios en trabajos preliminares y 3 mil 503 en 13 predios están en proceso de contratación y en la elaboración de proyecto.

Mientras que el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que cuentan con 319 mil 467 viviendas contratadas, por lo que solo han alcanzado el 27 por ciento de avance respecto a la meta de construcción de 1.2 millones de viviendas.

Se comprometió a que en 2026 alcanzarán las 396 mil 210 viviendas y quedarán 500 mil viviendas pendientes para concluir entre 2027 y 2030.