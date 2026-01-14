Empresa alemana abre vacante para enfermeros mexicanos con salario mensual de 42,300 pesos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Una oferta de empleo internacional dirigida a trabajadores mexicanos fue publicada en el Portal del Empleo del Gobierno de México para cubrir vacantes de enfermería en Alemania, con un salario mensual neto de 42,300 pesos, de acuerdo con información oficial difundida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

La vacante aparece registrada bajo el título “Enfermeros” y forma parte de los empleos en el extranjero que se difunden a través del Portal del Empleo, plataforma administrada por la STPS en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo (SNE). La publicación señala que el puesto corresponde a un hospital alemán que busca personal de enfermería para atención integral de pacientes.

De acuerdo con los datos oficiales, la oferta laboral fue publicada el 2 de enero de 2026 y permanecerá vigente hasta el 30 de enero del mismo año. El salario indicado en el anuncio es de 42,300 pesos mensuales netos, cifra que aparece directamente en el apartado de remuneración de la vacante.

Vacante internacional publicada por el Portal del Empleo

La información disponible en el Portal del Empleo indica que la vacante está registrada con sede administrativa en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, lo cual corresponde al punto de contacto institucional desde el que se gestiona el proceso de reclutamiento. La empresa que figura como responsable de la publicación es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través de sus mecanismos oficiales de intermediación laboral.

El anuncio describe que el empleo se desarrollará en Alemania y que el hospital contratante requiere personal mexicano con formación profesional en enfermería para integrarse a su plantilla. El proceso de reclutamiento se realiza mediante el Portal del Empleo, que funge como canal oficial entre los candidatos y las oportunidades laborales en el extranjero.

El folio asignado a esta vacante permite identificarla dentro del sistema nacional de empleo y verificar su autenticidad como una oferta avalada por las autoridades laborales federales.

Requisitos solicitados para los trabajadores mexicanos

Según la descripción oficial, los aspirantes deben contar con licenciatura en enfermería concluida y título profesional. La vacante establece que el personal seleccionado se encargará del cuidado integral y holístico de personas de todas las edades, así como de brindar atención básica y aplicar tratamientos conforme a los estándares y guías de calidad del hospital.

El perfil requerido contempla experiencia en actividades propias de la enfermería, como la valoración de pacientes, el seguimiento de tratamientos, la administración de medicamentos y la implementación de medidas de cuidado asistencial. La oferta no señala como requisito obligatorio el dominio previo del idioma alemán al momento de la postulación.

La información publicada en el Portal del Empleo precisa que los detalles completos sobre el perfil, funciones específicas y condiciones laborales se proporcionan durante el proceso de selección, una vez que los candidatos son contactados por el Servicio Nacional de Empleo.

Salario y vigencia de la convocatoria

El salario mensual neto de 42,300 pesos aparece especificado en el anuncio oficial como parte de las condiciones económicas del puesto. Esta cifra corresponde a la remuneración que recibirán los trabajadores contratados por el hospital alemán, de acuerdo con lo publicado por la STPS en su plataforma de empleo.

La convocatoria establece como fecha límite de vigencia el 30 de enero de 2026, por lo que los interesados deben completar su registro y postulación antes de ese día. El Portal del Empleo indica que, una vez cerrada la convocatoria, no se aceptarán nuevas solicitudes para esta vacante en particular.

Proceso de postulación a través del Servicio Nacional de Empleo

El procedimiento para aplicar a esta oferta se realiza exclusivamente mediante el Portal del Empleo. Los candidatos deben contar con un perfil activo en la plataforma y postularse directamente a la vacante. Posteriormente, el Servicio Nacional de Empleo se encarga de dar seguimiento a las solicitudes y contactar a los aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos.

De acuerdo con la STPS, el Portal del Empleo es el único medio oficial para la difusión de vacantes internacionales gestionadas por el Gobierno de México, por lo que recomienda a los interesados verificar siempre que las ofertas se encuentren publicadas en esta plataforma.

Empleo en el extranjero gestionado por autoridades mexicanas

La publicación de esta vacante forma parte de los programas de movilidad laboral que coordina el Servicio Nacional de Empleo, cuyo objetivo es facilitar la colocación de trabajadores mexicanos en el extranjero mediante esquemas regulados y con respaldo institucional.

La STPS señala que estas ofertas buscan garantizar que los procesos de contratación se realicen bajo condiciones formales y con información clara sobre salarios, funciones y plazos de vigencia, como ocurre en el caso de esta convocatoria para enfermeros en Alemania.