La salida sorpresiva de Lorena Josefina Pérez Romo, a sólo cuatro meses de su designación, deja en el limbo laboral y financiero a todo su equipo; en tanto, la Suprema Corte y el Órgano de Administración Judicial aseguran que por el momento no hay pronunciamiento oficial.
En entrevista, el diputado morenista subraya, entre otros temas, que si bien el crimen organizado puede sobrevivir sin políticos, con ellos adquiere más poder, y pide que las investigaciones alcancen incluso a figuras de Morena.