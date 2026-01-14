Esto es lo que dijo Sheinbaum sobre la detención del rector de la Universidad de Campeche

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- No se puede usar la justicia como una vendetta política, eso no puede existir, sentenció la presidenta Claudia Sheinbaum ante la detención del rector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto.

No puede haber en México ninguna detención que tenga que ver con un asunto político, no debe haberlo. Si hay una detención de un personaje relevante como un rector o alguna otra persona que tenga un espacio en la vida pública, periodistas que hemos visto aquí, y que se dedican a difundir y a garantizar la libertad de expresión, no debe haber nada que tenga que ver con un asunto político".

Previo a opinar sobre el tema, la mandataria federal pidió una nota al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch y a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sobre cuál es la causa de la detención y cuáles son las pruebas. “Cuando revisemos les puedo dar mi opinión”.

Nosotros confiamos en Layda (Sansores, gobernadora de Campeche) es una mujer que ha luchado toda su vida por la democracia en México, pero hay que ver en particular este caso”.

Sin embargo, admitió que hay cargos como el de un rector, periodista o algún otro en la política, “que pueden haber cometido un delito y no. Es también al revés no por ser rector estás exento de la justicia o no por ser periodista estás exento de la justicia si cometiste un delito. O no por ser presidente municipal, gobernador, diputado, senador o cualquier puesto de elección popular si cometes un delito, tiene que haber un cumplimiento de la ley, tiene que haber justicia”.

Añadió que “si hay pruebas suficientes para la detención porque comete un delito pues no puede ser que por ser rector no tenga sus consecuencias. Ahora, si es otro tema, no debe usarse la justicia para ello. La ley, decía Juárez: Nadie ni nada puede estar por encima de la ley. La ley Es una norma social que garantiza la democracia”.

El gobierno debe garantizar que la justicia se aplique no a modo y como se establece en las leyes.

“Nuestra lucha es por la democracia y por qué la ley se cumpla siempre y que no se haga mal uso (…) Que aquel que haya cometido un delito se persiga y se juzgue adecuadamente”.

Después de estas declaraciones expuso que para dar una opinión sobre el caso tendría que estar bien informada.