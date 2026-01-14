Feminicidio en Xochitepec: atacan a una mujer con arma de fuego mientras viajaba en taxi

En el municipio de Emiliano Zapata se solicitó apoyo a los cuerpos de emergencia para atender a la víctima. Foto: Especial

CUERNAVACA (apro).- El primer feminicidio de 2026 en el municipio de Xochitepec fue registrado luego de que una mujer fuera atacada con arma de fuego mientras viajaba a bordo de un taxi. La víctima resultó gravemente herida durante la agresión y posteriormente perdió la vida.

Xochitepec es uno de los ocho municipios de Morelos donde la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) emitió la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM). En esta medida también se encuentran incluidos Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco y Yautepec.

Noticias Relacionadas Cuatro feminicidios marcan el inicio de 2026 en Morelos

Este municipio se localiza a 19.5 kilómetros de Cuernavaca, la capital del estado de Morelos, y actualmente es gobernado por Roberto Gonzalo Flores Zúñiga, conocido como “Chalo” Flores, quien representa al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

De acuerdo con los primeros reportes policiacos, los hechos ocurrieron la madrugada del miércoles, luego de un jaripeo realizado en la plaza de toros La Canela. Al retirarse del evento, la víctima viajaba a bordo de un taxi junto con otras tres personas cuando, al circular por el poblado de Chiconcuac, fueron interceptados por sujetos armados.

Los agresores intentaron obligar al conductor a detener la marcha y, al no lograrlo, dispararon contra la unidad, hiriendo de gravedad a la mujer.

Tras la agresión, el conductor continuó su trayecto hasta el municipio de Emiliano Zapata, donde solicitaron apoyo a los cuerpos de emergencia. Paramédicos brindaron atención prehospitalaria a la víctima y posteriormente fue trasladada a un hospital.

Horas más tarde, autoridades confirmaron el fallecimiento de la mujer a consecuencia de las lesiones producidas por arma de fuego.

La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio en Morelos, inició la carpeta de investigación correspondiente bajo el Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género, según confirmó personal de dicha dependencia.

Con este hecho, suman cinco feminicidios registrados en Morelos en lo que va del primer mes de 2026, de acuerdo con los reportes oficiales disponibles hasta el momento..

Tres homicidios dolosos en menos de 24 horas en Zacatepec

El municipio de Zacatepec fue escenario de tres homicidios dolosos en un lapso menor a 24 horas. De acuerdo con reportes oficiales, dos personas fueron localizadas sin vida con signos de mutilación, mientras que otra más fue encontrada con heridas producidas por arma de fuego.

Los hechos ocurrieron en distintos puntos del municipio durante la madrugada y mañana del martes 14 de enero. El primer reporte fue atendido en la avenida Revolución, en la colonia 20 de Noviembre, donde habitantes alertaron a las autoridades sobre la presencia de una persona sin vida.

Horas más tarde, en la colonia Eufemio Zapata, se confirmó el hallazgo de una segunda víctima. La zona fue acordonada por corporaciones de seguridad mientras se realizaban las primeras diligencias ministeriales.

Un tercer cuerpo fue localizado sobre la carretera Zacatepec–Tejalpa. Según la información preliminar, la víctima presentaba lesiones producidas por arma de fuego.

En los tres casos, elementos de la policía municipal, Guardia Nacional y Ejército mantuvieron el resguardo de las escenas hasta el arribo de peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y personal del Servicio Médico Forense, quienes realizaron el levantamiento de los cuerpos y la recolección de indicios.

Estos homicidios se suman a los hechos violentos registrados un día antes en la entidad, cuando se reportaron dos asesinatos en Cuernavaca y un enfrentamiento en Oaxtepec entre presuntos delincuentes y policías, con un saldo de una persona abatida y dos agentes heridos.

La Fiscalía estatal abrió las carpetas de investigación correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.