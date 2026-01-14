Frente frío 28: masa de aire polar cubrirá casi todo el país este jueves

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La mayor parte del país estará cubierto el jueves por la masa de aire polar impulsada por el frente frío 28, alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé ambiente gélido, bancos de niebla, lluvias fuertes e intensas y rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora este 15 de enero.

Durante la noche y madrugada del jueves, el nuevo frente frío número 28 recorrerá el litoral del golfo de México e interaccionará con un canal de baja presión extendido sobre el sureste del país y con una vaguada en altura, ocasionando lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas y Tabasco; fuertes en Veracruz (Olmeca) y Oaxaca; lluvias con intervalos de chubascos en Hidalgo, Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas), Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán-Sierra Negra), Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y lluvias aisladas en San Luis Potosí y Tlaxcala.

La masa de aire polar asociada al frente originará un nuevo descenso de la temperatura sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central; asimismo, propiciará evento de “Norte” con rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en las costas de Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose paulatinamente hacia el istmo y golfo de Tehuantepec, con rachas de viento de 60 a 80 km/h.

Por otra parte, el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico incrementará la probabilidad de chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el Estado de México, Ciudad de México y Guerrero, además de lluvias aisladas en Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Morelos.

Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían generar encharcamientos, crecida de ríos, deslaves e inundaciones.

Bancos de niebla y evento de Norte

Para el jueves se prevé que el frente frío número 28 recorra rápidamente el sureste mexicano y la península de Yucatán, continuará interactuando con una vaguada en altura sobre el golfo de México, generando de intervalos de chubascos a lluvias puntuales muy fuertes en ambas regiones, con lluvias puntuales intensas en regiones de Chiapas y Tabasco.

La masa de aire polar que impulsará al frente mantendrá el ambiente frío a gélido con heladas al amanecer sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, bancos de niebla en zonas montañosas del centro, oriente y sureste del país, así como evento de “Norte” con rachas de 80 a 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, rachas de 60 a 80 km/h en el litoral de Veracruz, y rachas de 40 a 60 km/h en las costas de Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Finalmente, el ingreso de aire cálido y húmedo proveniente del océano Pacífico ocasionará lluvias y chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el occidente, centro y sur del territorio nacional, incluido el Valle de México.

Valle de México

Condiciones de cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana ambiente frío a fresco en la región, así como ambiente muy frío con heladas y posibles bancos de niebla en zonas altas.

Durante la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en el Estado de México y la Ciudad de México, dichas lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 16 a 18 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 0 a 2 °C y una máxima de 14 a 16 °C. Viento del oeste y suroeste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generar encharcamientos, deslaves, e inundaciones en zonas bajas.

Las rachas de viento fuertes a intensas podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

Las temperaturas gélidas podrían congelar la carpeta asfáltica.

Pronóstico de lluvias para el jueves 15 de enero:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas y Tabasco.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (Olmeca) y Oaxaca.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Michoacán, Guerrero, Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Los Tuxtlas, Papaloapan y Las Montañas) y Campeche.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Colima, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla (Valle Serdán), Veracruz (Nautla, Capital y Sotavento), Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Hidalgo y Tlaxcala.

Pronóstico de temperaturas para el jueves 15 de enero:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sonora (sur), Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Zacatecas.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Tamaulipas, Sinaloa y Chiapas.

Pronóstico de viento y oleaje para el jueves 15 de enero: