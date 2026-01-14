Hay 9 imputados por caso Waldo’s en Hermosillo, Sonora; todos en libertad

HERMOSILLO, Son. (apro).- Tras casi 18 horas, la madrugada de este miércoles concluyó la segunda sesión de la audiencia por el caso Waldo’s en Hermosillo, Sonora. Pasadas las 3 de la mañana, se concluyó con la imputación de 9 personas, mismas que seguirán su proceso en libertad tras la tragedia que costó la vida de 24 personas en noviembre.

“La audiencia inició a las 9:30 horas del 13 de enero, para concluir a las 03:20 horas del 14 de enero, siendo que tras una duración de 17 horas y 50 minutos, se realizó por parte del Ministerio Público la imputación de manera diferenciada a ocho personas físicas y a la persona moral, por los delitos de homicidio culposo, aborto, lesiones y daños, además, uso de documento falso e incumplimiento de un deber legal”, informó la fiscalía del estado a través de un comunicado.

La libertad de las personas imputadas, cuya identidad durante el proceso se encuentra reservada, aunque se conoce que incluye a funcionarios de protección civil tanto del municipio como de la entidad, se debe a que las medidas cautelares, encuentra reservada general, consisten en una garantía económica, la limitación territorial y la presentación periódica ante la autoridad.

El único caso en el que la libertad del imputado responde a otros motivos es el del representante legal de Waldo’s. Se trata de José Luis “N”, para quien el juez resolvió la prisión preventiva como medida cautelar. Se le acusa de utilizar documentos falsos para la realización de trámites, “sumado a otras conductas omisas en las que en su carácter de representante legal debió de haber observado para evitar el resultado que se presentó”, establece la comunicación oficial.

Lo último se relaciona con uno de los primeros hallazgos de la fiscalía comunicados tras las primeras horas del incendio: que al menos desde 2021 el establecimiento carecía de un programa interno de protección civil debidamente autorizado, pero se mantuvo en operación.?

De acuerdo con la fiscalía, la defensa de las personas imputadas solicitó la ampliación de 144 horas del término constitucional, mientras que otras 15 personas serán citadas a comparecer en los próximos días; 3 de ellas el 29 de enero, mientras que la fecha para las otras 12 la fecha no se ha determinado debido a que cuentan con suspensiones por juicio de amparo. Dos más, afirmó la autoridad, se encuentran prófugos.