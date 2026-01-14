Kenia López Rabadán anuncia reunión con Guadalupe Taddei por reforma electoral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó que se reunirá con la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, en las instalaciones del instituto para dialogar sobre la reforma electoral.

En charla con medios en San Lázaro, la diputada panista afirmó que existen coincidencias sustantivas en la propuesta presentada por el INE y su decálogo de principios para la reforma electoral.

“Quiero informarles que he solicitado una reunión, y me reuniré el día de mañana a las 10:00 de la mañana con la presidenta del INE. Esta reunión es para que podamos dialogar sobre la propuesta que el INE ha enviado, ha enviado a la Comisión del Ejecutivo, y también para dialogar sobre el decálogo que he presentado yo sobre los principios electorales.

“Esto es, hicimos un análisis de las propuestas que el INE ha enviado y del decálogo que yo he presentado y tenemos en la mayoría de los 10 puntos, específicamente en 8, tenemos coincidencias”, explicó.

López Rabadán resaltó que el instituto está pidiendo equidad en la contienda y rechazo al uso de recursos públicos con fines electorales, lo mismo que su decálogo en el punto 1, en el 4 y en el 9.

La presidenta la Cámara de Diputados dijo que el Congreso será el que defina la reforma electoral, pese a los dichos del titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, sobre que no será producto del “consenso” entre fuerzas políticas.

“Lo que es importante es dejarle claro a todo México y a todas las instituciones que quien define las leyes en este país es el Congreso, que quien va a resolver sobre una reforma electoral es el Congreso, son las diputadas, los diputados, las senadoras, los senadores”, enfatizó.