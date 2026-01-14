Mundial 2026: Lanzan programa para capacitar a trabajadores del sector turismo en el idioma inglés

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De cara a la Copa Mundial FIFA 2026, en México cerca de cinco millones de personas trabajan en el sector turístico y poco más de dos millones en el restaurantero; pero solo 10% de ellos habla y domina el inglés, calculó Carmen Enedina Rodríguez Armenta, directora general del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval).

Con miras a dar una mejor atención a los 5.5 millones de aficionados extranjeros que se espera vengan a México, el Ceneval y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) firmaron un convenio para capacitar y certificar a trabajadores del sector turismo en el idioma inglés.

En conferencia, los organismos explicaron que se trata del programa “Habla mundial”, que brinda capacitación en el idioma inglés para el personal del sector, al que se le dará una microcredencial que certifica sus habilidades bilingües. ???????????

Los presentadores explicaron que, con apoyo de académicos y tecnológicos de Platzi,?la plataforma latinoamericana líder en educación profesional en-línea, el programa tiene un costo de 690 pesos, mismos que, según los organizadores, representa casi 71% menos de su valor regular de dos mil 370 pesos.

El programa incluye “habilidades certificadas y respaldadas por estándares reconocidos” que son claves para la atención a visitantes internacionales en inglés, dijo Rodríguez Armenta. Añadió que la evaluación de dicho programa es 100% digital y con validez formal.

Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, presidente nacional de la Canirac, dijo que este programa ofrece a sus aliados “una herramienta accesible y concreta para preparar a su personal, elevar la calidad del servicio y responder con mayor competitividad a un momento clave para el país como lo será el Mundial 2026, dejando capacidades que permanecerán más allá del evento”.

Isabel Prieto, country manager de Platzi en México, consideró que?la microcredencial “Habla mundial”, validada internacionalmente por el Ceneval, será “de impacto masivo, si el sector turismo la hace suya para atender las altas expectativas de servicio turístico de calidad”.

Como parte del programa, los establecimientos que certifiquen a su personal tendrán un distintivo visible de “Habla mundial” para que los identifiquen dónde serán atendidos bajo estándares internacionales.

En la próxima justa mundial, México albergará 13 encuentros y, según estimaciones del gobierno federal, podría recibir a más de 5.5 millones de turistas internacionales, lo que podría generar un impacto económico aproximado de tres mil millones de dólares.

Los detalles del programa se pueden encontrar en la siguiente página:?https://hablamundial.ceneval.edu.mx/