Profeco alerta por fraude en carreras falsas con temáticas de Star Wars y Merlina

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzó una alerta tras detectar que las carreras con temática de Star Wars y Merlina, difundidas en internet, son falsas.

De acuerdo con la dependencia, estas supuestas carreras eran organizadas por la empresa Mundo Runner, que supuestamente estaban próximas a realizarse en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y previamente solicitaban el pago de inscripción al evento por medio de transferencias bancarias.

“Alertamos sobre un fraude en supuestas carreras organizadas por Mundo Runner, con temáticas de Starwars (sic) y Merlina, a realizarse en distintas ciudades del país en fechas próximas. Se han detectado cobros de inscripciones a carreras inexistentes, recomendamos no confiar en este proveedor y no realizar pagos por transferencia”, advirtió la Procuraduría.

Denuncian fraude de Mundo Runner en redes sociales

En redes sociales varias personas han asegurado ser víctimas del fraude cometido por Mundo Runner, que solía compartir consejos para corredores y promocionales sobre supuestas próximas carreras.

El pasado sábado 10 de enero, personas interesadas en la carrera con temática de Star Wars acudieron al estacionamiento del Auditorio Nacional, sitio donde fueron citados por la empresa para supuestamente recibir un kit especial, luego de pagar alrededor de 700 pesos.

Sin embargo, esto nunca sucedió, pues al llegar al lugar indicado en un correo de confirmación, no hubo señales de los organizadores del evento, por lo que se dieron cuenta que habían sido estafados.

“La gente de Mundo Runner con su carrera de Star Wars, a todos los que nos inscribimos, nos han estafado”, denunció la locutora Olivia Luna, a través de un video publicado en sus redes sociales.

Algunos más han referido haber encontrado la publicidad sobre las supuestas carreras temáticas a través de redes sociales, particularmente en Instagram, donde después de pedir informes eran dirigidos a la página oficial para realizar el pago anticipado y asegurar su lugar en el evento.

“La inscripción parecía un poco rara porque pedía transferencia bancaria”, señaló una de las víctimas del fraude.

Incluso hubo personas provenientes de otras entidades federativas que se trasladaron a la ciudad capitalina para poder participar en el evento, como es el caso de la señora Verónica, quien llegó al Auditorio Nacional junto con cuatro acompañantes, quienes esperaban con ansias la carrera.

Espacios y colectivos deportivos se deslindan de vínculos con Mundo Runner

Días antes de que la Profeco emitiera la alerta por estafa, algunos espacios y colectivos deportivos informaron que no tienen ningún vínculo con la organización de las supuestas carreras.

El Parque Fundidora de Monterrey informó a través de un comunicado que los eventos Star Wars Run 2026 y Merlina Run 2026, difundidos por Mundo Runner, no contaban con la autorización para llevarse a cabo en sus instalaciones, como lo indicaba la empresa.

Por su parte, el colectivo As Deporte —que terminó implicado en este caso debido a que Mundo Runner hacía uso de la publicidad de su carrera con temática de Shrek— indicó que no tiene ningún vínculo con eventos que no hayan sido publicados directamente en sus medios oficiales.

“As Deporte se deslinda de cualquier promoción, anuncio o convocatoria de carreras que no haya sido comunicada directamente a través de nuestros canales oficiales. Esto incluye fechas, sedes, distancias, mecánicas de inscripción, así como el uso no autorizado de nuestras marcas, licencias o propiedad intelectual asociada a los eventos organizados y/u operado y/o producidos por As Deporte”.

As Deporte también refirió que había circulado un enlace falso para su carrera con temática de Shrek, la cual está oficialmente agotada. Su declaración hacía referencia al fraude cometido por Mundo Runner.

Recomendaciones de la Profeco sobre eventos deportivos

La Profeco recomendó no confiar en este proveedor y no realizar pagos por transferencia. Aunado a esto, en su edición de 2015 de la Revista del Consumidor, la dependencia enlistó los siguientes puntos que los consumidores deben de verificar para un evento deportivo como las carreras: