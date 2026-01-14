Reforma electoral es “un paso adelante para sepultar la democracia”: Mauricio Tabe

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, acusó que la propuesta de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, implica “un paso adelante para sepultar la democracia” y para desmantelar las instituciones democráticas del país.?

Durante la inauguración del “Pabellón por la Libertad” en el Teatro Ángela Peralta, el panista extendió una crítica directa al Gobierno federal por su postura frente a regímenes autoritarios en América Latina y por los cambios planteados en materia electoral.?

“El día de hoy la presidenta de la República, da un paso adelante para sepultar la democracia y el reconocimiento de las voces plurales, hoy la presidenta se suma a las voces de los gobiernos autoritarios y no sólo porque ha respaldado la dictadura en Venezuela, sino porque hoy promueve cambios para desmantelar las instituciones democráticas”, afirmó Tabe.

El alcalde señaló que, desde su perspectiva, el Gobierno recurrió a un discurso populista para desmantelar instituciones, a través de lo que calificó como una “mentira oficial” que se difunde de manera cotidiana.

Las declaraciones se realizaron durante la apertura de la exposición “Voces de luz en medio de la oscuridad”, instalada en el recién inaugurado Pabellón por la Libertad, donde se exhiben imágenes de personas consideradas presos políticos en Venezuela, Cuba y Nicaragua. En ese marco, Tabe afirmó que la alcaldía Miguel Hidalgo mantendrá una postura pública a favor de la democracia y las libertades.

Indicó que el Teatro Ángela Peralta y otros espacios deportivos y culturales de la demarcación albergarán exposiciones similares, con el objetivo de visibilizar lo que describió como expresiones de autoritarismo en esos países.?

En ese contexto, expresó su preocupación por la posición del oficialismo mexicano frente a los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

“Nos preocupa profundamente que desde el Gobierno Federal se opte por justificar, minimizar o incluso defender a las dictaduras. Defienden la soberanía, pero abrazan a los impostores, a los que usurpan el poder, a los que violan los derechos humanos, ese no es el gobierno que nosotros queremos”, declaró.

Tabe consideró que condenar a una dictadura no implica promover una intervención extranjera, sino asumir una postura ética.?

En ese sentido, cuestionó la defensa del gobierno de México al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, el silencio frente al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua y la relación con el gobierno cubano, particularmente el envío de petróleo y la contratación de médicos, financiados con recursos públicos.

Al acto asistieron Edson Jair Martínez, coordinador de ‘Vente Venezuela’ en México, y Heissy Hernández, hermana de Anderson Farnetano, identificado como preso político en Venezuela.

Este 2026, la alcaldía Miguel Hidalgo adelantó que impulsará una agenda bajo la consigna “el año de la Libertad frente al autoritarismo”, con la realización de campañas, exposiciones, pláticas y seminarios en distintos espacios de la demarcación, enfocados en la defensa de las libertades, los derechos humanos y la democracia.