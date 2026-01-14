SAT refuerza control de facturas y errores pueden frenar ventas en 2026

Nuevas reglas del SAT 2026 y su impacto en la facturación.. Foto: José Manuel Jiménez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— A partir del 1 de enero de 2026, la autoridad fiscal en México aplicará nuevas reglas de control y verificación sobre la facturación electrónica, lo que puede derivar en la suspensión de la capacidad para emitir comprobantes fiscales cuando se detecten errores o inconsistencias en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI).

De acuerdo con disposiciones oficiales, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reforzó sus facultades para verificar que las facturas representen operaciones reales, cuenten con información correcta y cumplan con los requisitos técnicos establecidos en la Resolución Miscelánea Fiscal 2026 y en el Código Fiscal de la Federación (CFF).

Las nuevas reglas permiten a la autoridad fiscal iniciar procedimientos abreviados de revisión cuando detecta CFDI con datos incorrectos, inconsistencias fiscales o indicios de operaciones inexistentes. Si el contribuyente no logra acreditar la materialidad de la operación, el SAT puede suspender el Certificado de Sello Digital (CSD), herramienta indispensable para emitir facturas válidas.

Qué implica la suspensión del Certificado de Sello Digital

La suspensión del CSD impide la emisión de CFDI, lo que tiene efectos directos en la operación de cualquier negocio. Sin facturas válidas, los contribuyentes no pueden documentar ingresos ni cumplir con obligaciones fiscales frente a clientes que requieren comprobantes para deducciones o acreditamientos.

En la práctica, esta medida puede detener la venta de bienes o servicios, especialmente en sectores donde la facturación es un requisito indispensable para operar, como comercio electrónico, prestación de servicios profesionales y operaciones con empresas o dependencias públicas.

La autoridad fiscal estableció que estos procedimientos se aplican cuando se presume que los comprobantes no reflejan una transacción real o contienen errores que afectan su validez fiscal.

Errores que pueden activar revisiones del SAT

Entre los errores que pueden derivar en una revisión fiscal se encuentran:

Datos incorrectos del receptor

Inconsistencias en el régimen fiscal

Errores en el uso del CFDI

Fallas en el cálculo de impuestos

Discrepancias entre la factura y la operación efectivamente realizada

La reforma también exige que los contribuyentes cuenten con documentación que respalde cada operación, como contratos, comprobantes de pago, órdenes de compra o evidencia de la entrega de bienes o servicios.

Si el SAT solicita esta información y el contribuyente no logra comprobar la operación dentro de los plazos establecidos, la autoridad puede declarar el CFDI como no válido para efectos fiscales.

Cambios incluidos en la normativa fiscal 2026

La Resolución Miscelánea Fiscal 2026, publicada por el SAT, actualiza reglas relacionadas con la emisión, cancelación y validación de CFDI, así como con la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y la opinión de cumplimiento fiscal.

Además, la reforma al Código Fiscal de la Federación incorporó el Artículo 49 Bis, que establece un procedimiento específico para revisar comprobantes fiscales presuntamente irregulares, con plazos definidos para que los contribuyentes presenten pruebas.

Estas disposiciones buscan fortalecer el control fiscal sobre la facturación electrónica y reducir el uso de comprobantes que no correspondan a operaciones reales.

Impacto para empresas y plataformas digitales

Las nuevas reglas afectan tanto a pequeños contribuyentes como a grandes empresas y plataformas digitales que emiten CFDI de forma masiva. Los sistemas de facturación deben cumplir con validaciones más estrictas y reflejar correctamente cada operación para evitar rechazos o suspensiones.

Las plataformas que concentran múltiples vendedores también deben verificar que cada usuario cumpla con las disposiciones fiscales, ya que la emisión incorrecta de facturas puede afectar la operación comercial.

Obligaciones del contribuyente ante las nuevas reglas

El SAT establece que los contribuyentes son responsables de verificar la información fiscal capturada en cada CFDI, mantener actualizados sus sistemas de facturación y conservar la documentación que respalde las operaciones.

El cumplimiento de estas obligaciones resulta clave para evitar la suspensión del CSD y la imposibilidad de continuar con actividades comerciales a partir de 2026.

