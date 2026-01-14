Sheinbaum y Comisión de la Reforma Electoral abordan gasto electoral, fuero y autonomía al INE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum y la Comisión de la Reforma Electoral, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en San Lázaro, Ricardo Monreal, dijo que abordaron temas como el gasto electoral, el fuero a legisladores y la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE).

Monreal señaló que luego de la presentación de los puntos de la reforma electoral, la Comisión se reunirá con los coordinadores del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México para afinar detalles de la iniciativa constitucional.

“Temas como la reducción del gasto electoral de los órganos e incluso de los partidos, o temas como el fuero de legisladores. Pero se enfocó mucho la presidenta en señalar que la participación ciudadana para ella era lo fundamental. Y que buscáramos los legisladores que simpatizamos con el movimiento, fórmulas que permitan que esa participación ciudadana sea efectiva…

“Y una cosa que insistimos y que ella retomó también con mucha claridad es que, como los temas todos tienen que ver con reformas constitucionales, como 12 temas, es necesario ya hablar y planteárselos a los aliados del PT y del Verde, lo que la Comisión hará en las próximas horas, los próximos días. Para que vean ellos lo que la Comisión está planteando y llegar a acuerdos y consensos amplios con el PT y con el Verde.

“La presidenta fue muy clara en eso,. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo: ‘no, no, no, yo creo en la autonomía y hay que garantizar la autonomía…’. La autonomía está garantizada”, explicó.

El diputado morenista resaltó que, a partir de este jueves, la Comisión de la Reforma Electoral comenzará a reunirse con los líderes de los partidos aliados para plantearles los temas de la reforma.

Monreal estimó que la presentación de la iniciativa de la Reforma Electoral será en las primeras semanas de febrero, tras llegar a los acuerdos con los partidos aliados.