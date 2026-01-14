Sheinbaum defiende T-MEC: Si EU quiere competir con China es mejor hacerlo en conjunto con México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Es muy difícil romper la integración comercial, mediante el T-MEC, entre México y Estados Unidos, consideró la presidenta Claudia Sheinbaum quien además recordó a su homólogo, Donald Trump, que si quiere competir con China es mejor hacerlo en conjunto con México y Canadá.

Señaló que “la mano de obra mexicana es extraordinaria” y un ejemplo es que las fábricas automotrices más productivas son las mexicanas por la mano de obra, pero no por barata, afirmó, sino “por la capacidad que tenemos los mexicanos en el empleo, campo y servicios”, lo cual, afirmó, tiene que ver con el amor de los mexicanos al trabajo.

No quisiera entrar en debate hasta ahora, con las dificultades, está funcionado la integración”, dado que “hay muchísima comunicación”.

Argumentó que “quienes más defienden el tratado son los empresarios estadounidenses” porque, dijo, hay una integración muy grande y de varias décadas, no solo en el sector automotriz.

“Nuestras economías están muy interrelacionadas (…) Entonces no… estoy convencida que va a segur la relación comercial con Estados Unidos”, en todos los sectores, no únicamente en lo referente a autos.

Ejemplificó que con los bloqueos de agricultores incluso en cierre de puentes entre ambos países “tuvimos llamadas desde Estados Unidos al secretario de Economía y al de Relaciones Exteriores” para que se abriera la frontera porque estaba deteniendo la producción de Estados Unidos.

Indicó que pasan 400 mil vehículos e implica 300 mil millones de dólares de comercio. “Hay mucha integración”.

Sobre los dichos de su homólogo estadunidense, Donald Trump, de que el T-MEC es intrascendente, respondió: “No voy a debatir en particular sino sencillamente la importancia que tiene para ambos países que se mantenga la relación integral con Estados Unidos”.

Aunque el presidente Trump ha dicho muchas veces que no está de acuerdo en el tema de vehículos, recordó que se siguen exportando vehículos. Y refirió que hay un estudio en el que indica que por cada empleo en México, se incrementaron tres empleos en Estados Unidos y la defensa de esta integración que hacen las empresas es por las décadas que se llevan de relaciones.

En cuanto a la revisión que se hará en los próximos meses, la mandataria federal dijo que si se debe hacer modificaciones que se hagan.

En torno a las declaraciones que hace Trump en distintos ámbitos de las relaciones internacionales, la jefa del Ejecutivo Mexicano señaló que “la paz tiene que ser la guía (…) Necesitamos todos los países defender la soberanía y la paz”.