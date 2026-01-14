Sheinbaum niega que EU le pida investigar a políticos mexicanos vinculados con grupos criminales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que funcionarios de Estados Unidos nunca le han comunicado que exista una lista de políticos mexicanos vinculados con grupos criminales y que deban ser investigados. “Categóricamente digo no ha habido esta solicitud”.

Así lo aseguró en la conferencia de Palacio Nacional: “Nunca se ha tocado ese tema, nunca, ni en las reuniones del acuerdo, del entendimiento que se tuvo con Estados Unidos que les damos seguimiento cada mes, nunca se ha tocado ese tema ni en las llamadas de teléfono ni en las reuniones”.

Reiteró que “no ha habido tema con eso” y ante el señalamiento de que entre quienes pudieran estar en esta lista negra son el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, o el exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López, respondió:

Eso dicen algunos medios que la verdad inventan, recientemente el reportaje del WSJ nada que ver con lo que se habló en la llamada ni se ha planteado nunca, no hay un caso donde nos hayan dicho tenemos pruebas de esto, hay una orden de aprehensión, no”.

En cuanto al tema de las visas retiradas a algunos políticos mexicanos indicó que es un asunto que debe decir “el gobierno de Estados Unidos cuando nosotros les preguntamos de las visas ellos dijeron es una relación individual entre el gobierno y quien solicita la visa y ellos tomas sus decisiones”.

Finalmente, aclaró que los funcionarios estadunidenses tampoco les han solicitado “hacer un equipo o un grupo especial por estos temas, no, categóricamente digo no, no ha habido esta solicitud”.