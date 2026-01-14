SMN 2026: qué cambia el Servicio Militar Nacional y cómo afectará a los jóvenes

Las normas actuales permiten la participación voluntaria de mujeres que deseen integrarse al proceso del Servicio Militar Nacional.. Foto: Jorge Sánchez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que el Servicio Militar Nacional (SMN) tendrá modificaciones operativas a partir de 2026, con un esquema que refuerza su carácter obligatorio y redefine la duración, el calendario y las modalidades de cumplimiento para los jóvenes que cumplan 18 años.

La dependencia federal informó que los cambios se aplicarán conforme al marco legal vigente, el cual establece el Servicio Militar como una obligación constitucional para los ciudadanos mexicanos. El nuevo modelo busca reorganizar el proceso de adiestramiento y administración del SMN sin modificar su fundamento jurídico.

Servicio Militar 2026: obligatoriedad para jóvenes que cumplan 18 años

A partir de 2026, el Servicio Militar Nacional deberá ser cumplido por los jóvenes mexicanos que alcancen la mayoría de edad durante ese año. La Sedena precisó que el registro seguirá siendo obligatorio y deberá realizarse en las juntas municipales o alcaldías correspondientes, así como en consulados para quienes residan en el extranjero.

El proceso de inscripción se mantiene como el primer paso formal del SMN e incluye la entrega de documentación oficial, la revisión de datos personales y la asignación de modalidad mediante el sorteo correspondiente. Las autoridades militares indicaron que el cumplimiento del servicio no implica incorporación automática a las Fuerzas Armadas.

Cambios en la duración y calendario del adiestramiento

Uno de los ajustes centrales para 2026 es la reorganización del periodo de adiestramiento. El nuevo esquema contempla 13 sesiones sabatinas, lo que reduce el número de jornadas respecto a modelos anteriores que se extendían durante la mayor parte del año.

El calendario se dividirá en dos periodos:

El primero se desarrollará entre febrero y mayo de 2026.

El segundo se llevará a cabo entre agosto y octubre de 2026.

Las sesiones se realizarán en horario matutino y estarán a cargo de personal militar designado por la Sedena. Al concluir el adiestramiento, los participantes recibirán una constancia que acredita el cumplimiento de esta fase.

Liberación de la Cartilla Militar y trámites posteriores

Una vez finalizadas las sesiones de adiestramiento, los ciudadanos deberán realizar el trámite administrativo para la liberación de la Cartilla Militar, el cual se efectuará conforme al calendario oficial que la Sedena publica cada año, generalmente en el mes de diciembre.

La Cartilla Militar liberada continuará siendo un documento requerido para diversos trámites, entre ellos el ingreso a instituciones educativas del sistema militar y algunos procesos dentro de dependencias vinculadas al ámbito de la defensa nacional.

Servicio Militar y acceso a instituciones castrenses

La Sedena reiteró que la Cartilla Militar liberada será un requisito indispensable para quienes busquen ingresar a planteles de formación militar, escuelas y centros educativos adscritos al Ejército y la Fuerza Aérea.

Este requisito aplica tanto para aspirantes a carreras militares como para programas académicos y técnicos que dependan directamente de la institución castrense. La autoridad señaló que esta disposición no es nueva, pero se mantiene vigente dentro del esquema actualizado del SMN.

Participación voluntaria de mujeres en el SMN

El esquema del Servicio Militar Nacional permite la participación voluntaria de mujeres, quienes pueden registrarse y cumplir con el adiestramiento bajo las condiciones establecidas por la Sedena. La dependencia precisó que este mecanismo seguirá disponible en 2026 sin cambios en su carácter voluntario.

Las mujeres que participan en el SMN acceden a las mismas fases administrativas y de capacitación que los hombres, de acuerdo con la normativa vigente.

Marco legal y fases del Servicio Militar Nacional

El Servicio Militar Nacional se encuentra regulado por disposiciones constitucionales y leyes secundarias que establecen sus fases principales:

Inscripción y sorteo

Adiestramiento

Liberación de la Cartilla Militar

La Sedena indicó que las modificaciones anunciadas para 2026 se concentran en aspectos operativos y de organización, sin alterar las obligaciones legales que rigen el cumplimiento del servicio.