TEPJF respalda dirigencia de Morena ante impugnación de militantes

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Foto: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) bateó hoy unas impugnaciones a través de las cuales un grupo de militantes de Morena buscaba revertir la decisión del Consejo Nacional del partido de extender el mandato de los integrantes de los comités ejecutivos estatales hasta después de las elecciones de 2027.

En esos comicios se renovarán 19 gubernaturas, todos los escaños legislativos federales, así como los congresos locales de 31 estados y centenares de presidencias municipales.

Si bien los equipos de los 32 comités ejecutivos estatales de Morena fueron electos en 2022 para mantenerse hasta septiembre de 2025, el Consejo Nacional –encabezado por el gobernador sonorense Alfonso Durazo Montaño– ordenó prorrogar su mandato hasta el 1 de octubre de 2027 para “garantizar la continuidad de las tareas de organización durante los procesos electorales de 2025 y 2027”, a los que calificó como “circunstancias extraordinarias”.

Un grupo de militantes de Morena se inconformó ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, pero la instancia confirmó el acuerdo del Consejo Nacional, por lo que acudió ante el TEPJF para revertir una decisión que, en su opinión, representa uno de los “graves retrocesos en la vida interna del partido”, según denunciaron en una carta pública.

Entre estos retrocesos, los militantes enumeraron “la conformación de un Consejo Consultivo con más integrantes que los que marca el Estatuto; un presidente del Instituto de Formación Política que cree que su nombramiento es vitalicio, pues lleva ya siete años en el cargo, debiendo ser máximo 6;?la reciente aprobación de un código de ética que sigue siendo letra muerta y que criminaliza la libre expresión; y la nula disposición en la renovación de los comités municipales”.

La Sala Superior del TEPJF, presidida desde noviembre pasado por Gilberto Bátiz Guzmán, determinó en su resolución de hoy que el Consejo Nacional de Morena tenía las facultades para aprobar la prórroga “de conformidad con el contexto extraordinario que prevalece al interior del partido, la situación de desfase en la renovación de diversos órganos internos y la necesidad de garantizar la continuidad de las tareas de organización durante los procesos electorales de 2025 a 2027”.

Los magistrados resaltaron que se trata de una situación “excepcional”, y señalaron que Morena “debe prever y ejecutar en su oportunidad los mecanismos que estime conducentes para la renovación oportuna y regular de sus órganos de dirección, conforme a su normativa interna y a los principios constitucionales que rigen la vida democrática interna”.