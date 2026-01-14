Universidades públicas ven insuficiente el presupuesto aprobado para 2026

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) aseguró que el presupuesto federal aprobado para el 2026 es “claramente insuficiente” para garantizar las funciones sustantivas de las universidades públicas y cumplir con la meta de cobertura planteada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Por ello llamó a los secretarios de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador; y de Educación Pública, Mario Delgado, a buscar los mecanismos necesarios para asignar recursos adicionales extraordinarios “suficientes e irreductibles en lo futuro”.

En un posicionamiento difundido en sus redes sociales el martes 13, dirigido a la SHCP y a la opinión pública y firmado por su Consejo Nacional, la ANUIES manifestó su “profunda preocupación ante el complejo panorama financiero que enfrentan las universidades públicas del país”.

Explicó que el incremento del 1.79% para las universidades estatales y 3% para las federales aprobado por la Cámara de Diputados para 2026 “resulta claramente insuficiente para atender las funciones sustantivas de nuestras instituciones y cumplir con la meta de cobertura planteada por el Gobierno Federal”.

Dirigida por Luis González Plascencia, secretario general ejecutivo, la ANUIES vaticinó que dicho incremento “quedará prácticamente rebasado frente a la inflación estimada por la Secretaría de Hacienda de 3.5% y al deflactor del PIB de 4.8%, previstos para este año”.

Presupuesto, “en los niveles más bajos”

En el documento, la Asociación aseguró que las universidades públicas “están comprometidas” con el Plan México y las políticas de desarrollo nacional encabezadas por Sheinbaum Pardo.

Como muestra, mencionó el crecimiento del 16.3% de la matrícula de sostenimiento público entre 2018 y 2025. Sin embargo, advirtió que el presupuesto federal para educación superior está “en uno de los niveles más bajos en el mismo periodo, situación financiera que se ha agravado en los últimos dos años”.

Según la ANUIES, el principal problema está en el impacto inflacionario, que cada año es mayor al incremento otorgado: “El déficit presupuestal que se ha acumulado desde 2018 ya alcanza los 50 mil 400 millones de pesos, de los cuales 42 mil 600 millones de pesos corresponden sólo a las Universidades Públicas Estatales, de Apoyo Solidario e Interculturales”.

Sin política salarial

Por si fuera poco, el organismo destacó que el presupuesto asignado por el Congreso -con mayoría de Morena y aliados- “tampoco contempla una política salarial para las universidades públicas”.

Estimó que ésta podría alcanzar un aumento promedio del 4% en las negociaciones contractuales, más 2% en prestaciones para trabajadores administrativos y docentes.

“El hecho de no incluir la política salarial en el presupuesto anual de las universidades se ha normalizado en los últimos años, obligando a las autoridades universitarias a realizar solicitudes extraordinarias de incremento al presupuesto, ante el riesgo de no pagar salarios y aguinaldos”.

“Llamado urgente”

Por los puntos expuestos, la ANUIES hizo un “llamado urgente” al gobierno federal, específicamente a los titulares de Hacienda y Educación, “para que busquen los mecanismos necesarios que permitan asignar recursos adicionales extraordinarios en este 2026 que sean suficientes e irreductibles en lo futuro, para alcanzar al menos la inflación correspondiente y cubrir la política salarial”.

La petición a los funcionarios también fue para “encontrar alternativas viables y sostenibles en el tiempo que permitan cumplir con los preceptos constitucionales, legales en la asignación del presupuesto para educación superior con miras a 2027”.

ANUIES recalcó que las universidades públicas “han demostrado su compromiso social con el correcto uso de los recursos públicos y con una política integral de austeridad y ahorro en beneficio de millones de estudiantes de educación superior”.

El 4 de noviembre del 2025, durante la Primera Reunión Nacional de Universidades e Instituciones Públicas de Educación Superior para la transformación de México, la presidenta Sheinbaum Pardo pidió a las universidades públicas hacer un ejercicio de austeridad republicana, dejar atrás los privilegios y ampliar su matrícula.

Entre las metas de su gobierno está el pasar del 43% al 55% de cobertura en ese nivel educativo en el país con la apertura de 350 mil espacios.