Vivienda del Bienestar: quiénes pueden recibir 40 mil pesos o una casa en 2026

Vivienda del Bienestar 2026 ofrece apoyos económicos directos y esquemas de vivienda para personas que no cuentan con casa propia ni acceso a Infonavit o FOVISSSTE.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El programa Vivienda del Bienestar continúa en 2026 con esquemas de apoyo dirigidos a personas y familias de bajos ingresos que no cuentan con vivienda propia o que viven en condiciones de rezago habitacional. La estrategia forma parte de las acciones federales para atender necesidades de vivienda mediante subsidios directos, mejoramiento de casas existentes y opciones para acceder a una vivienda nueva.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), el programa se enfoca en población que no tiene acceso a créditos de instituciones como Infonavit o FOVISSSTE, así como en comunidades ubicadas en zonas con altos niveles de marginación. La implementación se realiza en coordinación con la Secretaría de Bienestar, que define las áreas prioritarias y los criterios sociales.

Apoyo de 40 mil pesos para mejoramiento de vivienda

Uno de los esquemas vigentes del programa es el apoyo económico directo de 40 mil pesos, destinado a acciones de mejoramiento de vivienda. Este recurso se entrega en una sola exhibición y puede utilizarse para reparaciones, ampliaciones o adecuaciones de la vivienda, según las necesidades de cada familia.

Información oficial del Programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar, administrado por CONAVI, señala que el apoyo se deposita directamente a las personas beneficiarias a través del Banco del Bienestar, sin intermediarios. Las autoridades han indicado que el uso del recurso queda bajo responsabilidad de la persona beneficiaria, siempre que se destine a mejoras habitacionales.

Este tipo de apoyo ha sido aplicado principalmente en zonas urbanas con rezago social, como parte de proyectos integrales de atención a la vivienda, aunque su implementación depende de las convocatorias y disponibilidad presupuestal de cada ejercicio fiscal.

Requisitos generales para solicitar el apoyo económico

CONAVI ha establecido criterios generales que se utilizan para la selección de personas beneficiarias del apoyo de mejoramiento de vivienda. Entre ellos se encuentran:

Ser mayor de 18 años y habitar la vivienda que se pretende mejorar.

No contar con vivienda distinta a la que se registra en el programa.

Tener ingresos familiares bajos, generalmente de hasta dos salarios mínimos mensuales.

Pertenecer a sectores priorizados, como mujeres jefas de familia, personas adultas mayores, personas con discapacidad o familias en situación de rezago social.

Las autoridades federales han señalado que el registro no se realiza de forma permanente, sino mediante convocatorias específicas en los municipios donde se despliega el programa.

Acceso a una casa mediante Vivienda del Bienestar

Además del apoyo para mejoramiento, el programa contempla esquemas para acceder a una vivienda, ya sea mediante subsidios parciales, financiamiento con condiciones preferenciales o apoyo para la autoproducción de vivienda.

CONAVI ha informado que estos esquemas están dirigidos a personas que no son derechohabientes de sistemas de vivienda vinculados a la seguridad social y que no cuentan con una casa propia. En algunos casos, el programa ofrece acompañamiento técnico para la construcción o ampliación de vivienda en terreno propio, siempre que cumpla con los criterios establecidos.

El tipo de apoyo que se otorga depende del diagnóstico de cada familia, la disponibilidad de suelo, el presupuesto autorizado y las características de la zona donde se desarrolla el programa.

Requisitos para participar en los esquemas de vivienda

De acuerdo con los lineamientos generales difundidos por CONAVI, las personas interesadas en acceder a una vivienda mediante el programa deben cumplir con requisitos como:

Ser mayor de edad.

No ser propietarias de una vivienda.

No contar con crédito vigente de Infonavit, FOVISSSTE u otra institución similar.

Presentar identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio.

Acreditar ingresos familiares bajos.

En algunos casos, el proceso incluye visitas domiciliarias o evaluaciones socioeconómicas para verificar la información proporcionada durante el registro.

Registro y convocatorias del programa en 2026

Las autoridades federales han indicado que las convocatorias de Vivienda del Bienestar se publican por etapas, de acuerdo con la planeación anual y las regiones prioritarias definidas por la Secretaría de Bienestar. El registro suele realizarse de manera presencial en módulos instalados en los municipios participantes.

CONAVI ha reiterado que no existen inscripciones en línea abiertas de forma permanente y que cualquier trámite debe realizarse únicamente a través de los canales oficiales del gobierno federal. También ha señalado que ningún servidor público o gestor externo puede garantizar el acceso al programa fuera de los procesos establecidos.

Las fechas, requisitos específicos y tipos de apoyo disponibles para 2026 dependen de la publicación de cada convocatoria y de la asignación presupuestal correspondiente al ejercicio fiscal.