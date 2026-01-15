Académicos denuncian persecución política contra exrector de la UAC, acusado de posesión de drogas

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Académicos de distintas instituciones de educación superior del país demandaron la aplicación de un proceso judicial “respetuoso y justo” para el exrector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), José Alberto Abud Flores; acusaron persecución política.

En un comunicado difundido en redes sociales, firmado por más de 80 profesores e investigadores, incluidos los de la Facultad de Ciencias Políticas, donde Abud Flores ha sido profesor, se unieron también a la petición del Consejo Universitario de la UACAM para que se respete la Ley Orgánica de su Universidad y “cese la injerencia externa en los asuntos internos de la institución”.

En el escrito, difundido este jueves 15, horas después de la liberación de Abud Flores, los firmantes manifestaron su rechazo a la “forma arbitraria” en la que el académico fue privado de su libertad el pasado 12 de enero.

“La persecución política de la que han sido víctimas los periodistas en el estado de Campeche se extiende ahora a los académicos. Las razones son semejantes: mantener una actitud crítica y autónoma ante la intención del gobierno de ejercer un control absoluto del poder, sin contrapesos, reprimiendo a quienes suscriben las reglas y las instituciones de la democracia y guían su quehacer bajo las normas del Estado de derecho”, agregaron.

Destacaron que, apenas había sido liberado ayer a las 17:00 horas, Abud Flores se encontró “ante el hecho consumado de su sustitución”.

Los firmantes retomaron el comunicado del Consejo Universitario de la UACAM, emitido horas después de la detención, en el que se aseguró que “personas ajenas a la institución les citaron para que votaran a favor de la destitución del doctor Abud”.

Añadieron que, “pese a su negativa, en una manifiesta violación a la Ley Orgánica de la Universidad, el martes 13 por la madrugada se nombró a la ex directora de la Facultad de Derecho, Fanny Guillermo Maldonado, como rectora interina”.

Defienden autonomía universitaria

Entonces, los académicos subrayaron que “la autonomía universitaria es la potestad que tienen las instituciones de educación superior para gestionarse y definir sus programas académicos sin la intervención del poder político, a fin de garantizar la libertad de cátedra, de investigación y el desarrollo de un pensamiento crítico”.

Agregaron que la defensa de la autonomía universitaria “es la vocación que todos los académicos hemos decidido acoger con la convicción de que es el entorno propicio para la formación de nuestros estudiantes”.

Por ello, demandaron que al doctor Abud Flores se le brinde “un proceso judicial respetuoso y justo y nos unimos a las peticiones del Consejo Universitario de la UACAM para que se respete la Ley Orgánica de su Universidad y cese la injerencia externa en los asuntos internos de la institución”.

El doctor José Alberto Abud Flores fue detenido la mañana del lunes 12 en la capital, a manos de policías de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana del Estado de Campeche (SPSC), entidad gobernada por la morenista Layda Sansores. El arresto estaría vinculado presuntamente, con la posesión simple de drogas, según la Fiscalía estatal.

La detención del rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC) ocurrió a dos semanas del arresto del exrector de la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR) José Antonio Ruz Hernández y dos de sus cercanos excolaboradores, David Osorio y Jorge García.