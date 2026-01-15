Citlalli Hernández celebra restricciones de Grok para evitar edición de personas en ropa íntima

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, celebró las recientes actualizaciones de Grok, la Inteligencia Artificial de la red social X, para evitar la edición de imágenes de personas reales con ropa íntima.

En un breve mensaje en su cuenta de X, celebró la decisión al destacar que: “Implementan medidas tecnológicas para evitar la edición de imágenes de personas reales con ropa íntima, como bikinis. Esta restricción se aplica a todos los usuarios, incluidos los suscriptores de pago”.

La exsecretaria general de Morena añadió: “Desde la Secretaría de @mujeresgobmx reafirmamos nuestra convicción de que el entorno digital no debe ser una extensión de la violencia machista ni un refugio para el acoso sexual”.

El pasado 6 de enero, Hernández Mora arremetió contra Grok por “carecer” de filtros de seguridad suficientes para evitar la violencia sexual digital. La dependencia condenó el uso de la IA para violentar sexualmente a las mujeres.

“Ante las denuncias hechas por mujeres sobre el uso de herramientas con inteligencia artificial como ‘Grok’, para manipular y difundir imágenes sin su consentimiento, la Secretaría de las Mujeres hace un llamado a las personas responsables de la red social ‘X’ para evitar que su plataforma se convierta en un espacio que reproduzca la violencia de género”.