Convocatoria UNAM 2026: Fechas de registro de aspirantes, examen y resultados

El registro de aspirantes UNAM 2026 se realizará en línea conforme a la convocatoria.. Foto: Facebook: UNAM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer el calendario oficial del proceso de admisión a licenciatura 2026-2027, en el que se establecen las fechas para el registro de aspirantes, el examen de selección, la publicación de resultados y el inicio del ciclo escolar.

De acuerdo con la convocatoria emitida por la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), el registro de aspirantes se realizará del 23 de enero al 3 de febrero de 2026, a través del sistema en línea habilitado por la universidad. Este proceso corresponde al concurso de selección para ingreso a licenciatura en las modalidades escolarizada y sistema abierto y a distancia.

La convocatoria fue publicada el 12 de enero de 2026, fecha a partir de la cual los aspirantes pueden consultar los requisitos, el calendario completo y las condiciones del proceso de ingreso.

Registro UNAM 2026: Fechas clave del proceso de admisión

El calendario oficial difundido por la UNAM establece una serie de etapas obligatorias que los aspirantes deben cumplir para participar en el concurso de selección.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias

El registro en línea se abrirá el 23 de enero de 2026 y concluirá el 3 de febrero de 2026. Durante ese periodo, las personas interesadas deberán ingresar al portal de la DGAE, capturar sus datos personales y académicos, y seleccionar la carrera, plantel y sistema de estudios de su preferencia.

El pago por derecho a examen podrá realizarse del 23 de enero al 5 de febrero de 2026, conforme a lo señalado en la convocatoria oficial. La UNAM indica que el pago es un requisito indispensable para continuar con el proceso.

Posteriormente, los aspirantes deberán llenar la hoja de datos estadísticos, así como descargar la guía oficial de estudio, actividades que estarán disponibles del 26 de enero al 22 de mayo de 2026, según la DGAE.

Examen UNAM 2026: Fechas y modalidad de aplicación

La UNAM informó que el examen de selección a licenciatura se aplicará en modalidad en línea, entre el 23 de mayo y el 10 de junio de 2026. Cada aspirante contará con una fecha y horario asignados por el sistema, los cuales se notificarán previamente.

Como parte del procedimiento, la universidad podrá solicitar la toma de fotografía, firma y huella digital, elementos que forman parte del proceso de validación de identidad, de acuerdo con los lineamientos de la convocatoria.

La UNAM precisó que el examen evalúa conocimientos generales conforme al área académica de la carrera seleccionada y que su aplicación se rige por las disposiciones establecidas en el instructivo oficial.

Resultados UNAM 2026: Publicación e inscripción

Los resultados del concurso de selección se publicarán el 17 de julio de 2026 en los medios oficiales de la UNAM. En esa fecha, los aspirantes podrán consultar si fueron seleccionados y conocer las instrucciones para continuar con el trámite.

Las inscripciones para quienes obtengan un lugar se realizarán del 3 al 7 de agosto de 2026, conforme al calendario establecido por la DGAE. Este proceso incluye la entrega de documentación y la validación de requisitos académicos.

La UNAM indicó que el inicio del ciclo escolar 2026-2027 está programado para el 10 de agosto de 2026, fecha en la que comenzarán actividades académicas en las distintas facultades, escuelas y centros universitarios.