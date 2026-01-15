Demócratas presentan iniciativa para impedir “guerra” de Trump contra cárteles en México

Greg Stanton se reunió con el embajador d Esteban Moctezuma, en donde abordó el tema de los amagos de Trump de atacar a los cárteles por tierra.. Foto: @RepGregStanton

CIUDAD DE MÉXICO (apro) — Congresistas demócratas presentaron una iniciativa para evitar que el presidente estadunidense Donald Trump use la fuerza militar para combatir a los cárteles en México.

Así lo dio a conocer Joaquin Castro, representante por el Distrito 20 de Texas, en su cuenta de X.

La legislación fue propuesta junto con sus correligionarios Sara Jacobs del Distrito 51 de California, y Greg Stanton, del Distrito 4 de Arizona.

“Ir a la guerra con México corre el riesgo de desestabilizar la región, provocar migraciones masivas, abusos a los derechos humanos y desperdiciar el dinero de nuestros contribuyentes”, explicó Castro, integrante de mayor rango del Subcomité del Hemisferio Occidental del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

“Estoy presentando una legislación con @RepGregStanton y @RepSaraJacobs para impedir que el dinero de los contribuyentes se utilice para financiar la fuerza militar en México —uno de nuestros aliados y socios comerciales más cercanos— sin el consentimiento del Congreso y del pueblo estadunidense”, detalló en su publicación.

Por su parte, Greg Stanton informó en sus redes que sostuvo una reunión con el embajador de México en Estado Unidos, Esteban Moctezuma, en donde abordó el tema de los amagos de Trump de atacar a los cárteles por tierra.

“Ayer me reuní con el embajador de México @EMoctezumaB para discutir las amenazas de Trump de atacar a México. La mejor manera de luchar contra los cárteles de la droga no es con ataques unilaterales, sino trabajando juntos y preservando nuestras asociaciones comerciales y de seguridad”, publicó Stanton.

“Bombardear no resolverá la crisis de fentanilo”

En un comunicado sobre la iniciativa que prohibiría el uso de fondos públicos para una “guerra” no autorizada en México, Sara Jacobs sostuvo que una ofensiva pondría en riesgo la vida de estadunidenses y mexicanos y arruinaría la relación de Estados Unidos con su socio comercial más importante.

“Bombardear México no resolverá con éxito la crisis del fentanilo ni los problemas que plantean los cárteles; de hecho, podría exacerbar ambos problemas y provocar represalias de los cárteles contra los ciudadanos estadunidenses. Por eso me enorgullece codirigir la Ley para una Guerra No Autorizada en México, que prohibiría que el dinero de los contribuyentes se utilice para librar una guerra imprudente e ilegal contra México. Debemos hacer todo lo posible para evitar que Estados Unidos cometa un error catastrófico del que no podamos revertir”, añadió.

El comunicado retoma declaraciones de Joaquin Castro en el sentido de que incitar a Estados Unidos a otra guerra innecesaria y no autorizada en Latinoamérica es una acción desestabilizadora que se volverá en contra de la nación.

“Mis electores en San Antonio no quieren que Estados Unidos gaste miles de millones en otra guerra que corre el riesgo de desestabilizar la región, provocar migraciones masivas y abusos contra los derechos humanos. Mi legislación, la Ley para una Guerra No Autorizada en México, protegería nuestra relación con un aliado cercano y evitaría el despilfarro del dinero de los contribuyentes en fuerza militar en México”, añadió Castro.

“Trump amenaza con iniciar un conflicto militar en el propio territorio de Estados Unidos. Sin lugar a dudas, una acción militar unilateral contra México sería desastrosa. Todo este episodio ya amenaza con socavar las economías profundamente entrelazadas de nuestros dos países y la cooperación real para desmantelar el tráfico ilícito de drogas. Los objetivos de seguridad de Estados Unidos deben lograrse trabajando en colaboración con México, no atacándolo, y ciertamente no sin la autorización del Congreso”, declaró a su vez Stanton.