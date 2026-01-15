Diputado del PAN exige conocer boceto de la reforma electoral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El diputado del PAN, Daniel Chimal, demandó conocer el boceto de la reforma electoral para realizar un primer análisis de esa legislación que estará presentándose en febrero en el Congreso de la Unión.

El legislador destacó que es importante estar en condiciones para hacer mesas de trabajo, foros y debates sobre el contenido de la reforma y sus verdaderos impactos.

“Es la primera vez en la historia reciente que una reforma electoral se promueve desde el gobierno y no desde la oposición. Esto es una estrategia de poder, no responde a una necesidad ciudadana”, dijo.

El diputado albiazul acusó que la Comisión que se formó desde el gobierno para hacer la propuesta de reforma está completamente sesgada en favor de Morena.

Chimal afirmó que Morena traiciona los ideales que tanto dice defender y se muestra como es: un partido incongruente, antidemocrático y dictatorial.

“A Morena ya se le olvidó que fue la izquierda la que más se benefició de las reglas del juego democrático, como la figura de los diputados de representación proporcional. Hoy, traicionan sus propios ideales”, enfatizó.