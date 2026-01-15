“Es necesario hacer más”: De la Fuente y Marco Rubio anuncian reunión ministerial sobre seguridad

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tres días después de la llamada telefónica entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el mandatario estadunidense Donald Trump, el canciller Juan Ramón de la Fuente y su homólogo Marco Rubio acordaron hoy que se llevará a cabo una “reunión ministerial de seguridad” en Washington en el próximo mes de febrero, durante la cual se evaluarán los “avances alcanzados” y se definirán “futuras colaboraciones”.

En una “llamada de trabajo” sostenida hoy –por segunda vez en la semana–, De La Fuente y Rubio hablaron sobre temas de seguridad, y aunque la Cancillería y el Departamento de Estado no ofrecieron muchos detalles sobre la plática, el comunicado conjunto emitido después de la llamada planteó que “subsisten desafíos significativos” en la materia.

“Acordaron que el Grupo de Implementación de Seguridad bilateral, cuya próxima reunión está prevista para el día 23 de enero, debe seguir generando acciones tangibles para fortalecer la cooperación en seguridad con resultados significativos, para contrarrestar a los cárteles y detener el tráfico de fentanilo y de armas en la frontera compartida”, indicaron las dos instituciones en el pronunciamiento.

El estrechamiento de la comunicación entre ambos gobiernos se hizo después de las declaraciones de Donald Trump respecto a sus intenciones de lanzar operaciones militares terrestres en México para atacar a los grupos criminales que operan de este lado de la frontera, una posibilidad que fue rechazada de manera tajante por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En el comunicado conjunto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Departamento de Estado señalaron que “los secretarios reafirmaron la importancia de la colaboración entre México y los Estados Unidos, basada en el respeto mutuo a la soberanía y coincidieron en que es necesario hacer más para enfrentar las amenazas compartidas”.