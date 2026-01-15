FGR atrae caso de pareja de periodista de Mazatlán e hija de integrante de un colectivo de búsqueda

CULIACÁN, Sin. (apro).- La Fiscalía General de la República (FGR) absorbió el caso de la desaparición de Herminia Guadalupe Rivera Rendón, hija de una madre buscadora y pareja de un periodista de Mazatlán.

El hecho se registró el 19 de noviembre del año pasado en el estacionamiento de un centro comercial, cuando un grupo armado privó de la libertad a Herminia junto a Teresa de Jesús Morales Ontiveros.

Ficha de búsqueda

Sobre la atracción del caso, la fiscal del estado de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, dio a conocer que la FGR solicitó los pormenores del caso debido al vínculo de la víctima con el comunicador Rafael Covantes, director del portal de noticias Voz Pópuli Mazatlán.

“Ellos (FGR) ya solicitaron la atracción la semana pasada y ya está formalizada, ya se mandaron todos los registros y ya la tiene formalizada la Fiscalía federal”, dijo la fiscal de Sinaloa.

El proceso se realizó luego de una solicitud de la Fiscalía Especializada en Desapariciones en materia federal, dependencia a donde se trasladaron todos los registros y evidencia que la Fiscalía General del Estado tenía bajo resguardo.

Herminia Guadalupe además es hija de una integrante del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila.