Infonavit: cuál es la edad límite para solicitar un crédito en 2026

La Ley del Infonavit regula la operación del crédito de vivienda para trabajadores.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) establece para 2026 un límite de edad operativo para solicitar un crédito de vivienda, el cual se define a partir de la suma de la edad del solicitante y el plazo del financiamiento. Bajo este criterio, los hombres pueden contratar un crédito siempre que la suma no supere los 70 años, mientras que en el caso de las mujeres el límite se extiende hasta los 75 años.

Este parámetro es el que, en la práctica, determina hasta qué edad una persona puede acceder a un crédito Infonavit, de acuerdo con las políticas vigentes del Instituto.

El límite de edad que aplica al solicitar un crédito en 2026

Para el ejercicio 2026, el Infonavit mantiene el criterio de edad y plazo que aplica desde años anteriores. El Infonavit señala que el plazo del crédito se ajusta automáticamente conforme a la edad del trabajador al momento de iniciar el trámite.

Esto implica que una persona de 60 años puede solicitar un crédito, pero con un plazo menor al máximo general. Por ejemplo, en el caso de un hombre de esa edad, el plazo disponible no puede exceder los 10 años, mientras que para una mujer el plazo puede ser mayor, siempre que se respete el límite total establecido.

El sistema de precalificación del Infonavit utiliza este criterio para definir si el trabajador puede acceder a un financiamiento y bajo qué condiciones.

Por qué el Infonavit aplica un límite de edad

El Infonavit aplica este límite como parte de sus reglas operativas para garantizar que los créditos se liquiden dentro de un periodo compatible con la edad del solicitante. Este criterio no surge de una restricción directa en la ley, sino de las políticas de crédito que el propio Instituto está facultado para emitir.

La Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores establece en su artículo 3 que el Infonavit debe operar sistemas de financiamiento para que los trabajadores accedan a una vivienda. Asimismo, el artículo 16 faculta a su Consejo de Administración para aprobar las políticas y reglas bajo las cuales se otorgan los créditos.

Con base en estas atribuciones legales, el Instituto define parámetros como edad, plazo y capacidad de pago.

Qué dice la Ley del Infonavit sobre la edad de los solicitantes

La Ley del Infonavit no fija una edad máxima para solicitar un crédito. El artículo 1 establece que la Ley regula la organización y operación del Instituto, mientras que el artículo 2 lo define como un organismo con personalidad jurídica encargado de administrar el Fondo Nacional de la Vivienda.

La Ley permite que el Instituto determine las condiciones técnicas para el otorgamiento de financiamiento, lo que incluye la duración del crédito y los criterios de elegibilidad.

Cómo influye la edad en el plazo del crédito

La edad del solicitante influye directamente en el plazo disponible para pagar el crédito. Conforme aumenta la edad, el plazo máximo permitido se reduce. Esta regla se aplica de forma automática durante la precalificación y no puede ser modificada por el trabajador.

Aunque el plazo general de los créditos Infonavit puede llegar hasta 30 años, este solo aplica a personas más jóvenes. En el caso de solicitantes de mayor edad, el plazo se acota para respetar el límite total establecido por el Instituto.

Requisitos laborales para solicitar un crédito a edades cercanas al límite

Además del criterio de edad, el Infonavit establece que el crédito está dirigido a trabajadores activos. Para solicitar un financiamiento en 2026, el derechohabiente debe contar con una relación laboral vigente y con aportaciones recientes al Fondo de Vivienda.

La condición de trabajador activo es clave, ya que el esquema de financiamiento se basa en las aportaciones patronales y en la capacidad de pago derivada del salario. Las personas jubiladas o pensionadas que ya no cotizan pueden no ser elegibles para un nuevo crédito.

Cómo se determina el monto del crédito

El monto del crédito se calcula con base en el salario, el ahorro acumulado en la Subcuenta de Vivienda, la capacidad de pago y el plazo disponible conforme a la edad. El Infonavit establece que la mensualidad no debe exceder un porcentaje del ingreso del trabajador.

La tasa de interés es fija durante la vida del crédito y se asigna de acuerdo con el nivel salarial, conforme a las políticas vigentes aprobadas por el Consejo de Administración.

Dónde consultar la información oficial en 2026

El Infonavit publica sus reglas de crédito, políticas operativas y la Ley que lo regula en portales oficiales del Gobierno federal. A través de la plataforma “Mi Cuenta Infonavit”, los trabajadores pueden realizar la precalificación y conocer con precisión el plazo y las condiciones que aplican según su edad en 2026.