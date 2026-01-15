"La autonomía no se hereda, se ejerce y se defiende cotidianamente”: rector de la UNAM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, advirtió que “la autonomía universitaria no se hereda”, sino que se ejerce y se defiende cotidianamente, y es necesaria para que el conocimiento se desarrolle sin subordinación a intereses partidistas, coyunturales o de grupo.

Durante su participación en la conferencia “Autonomía Universitaria como Garantía Constitucional: Libertad Académica, Gobierno Propio y Responsabilidad Pública”, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), aseguró:

“Sin autonomía, la libertad de cátedra se debilita. La investigación se vuelve vulnerable a presiones externas y la formación de nuevas generaciones corre el riesgo de responder más a agendas transitorias que a criterios académicos, con lo cual se comprometen el presente y el futuro, ya que se pierde la capacidad de formar profesionistas a la altura de las necesidades sociales”.

Lomelí Vanegas aclaró que la autonomía universitaria no implica renunciar a la obligación de dar cuenta a la sociedad sobre cómo ejercen la responsabilidad conferida.

Acompañado por su homólogo de la UASLP, Alejandro Javier Zermeño Guerra, y frente a rectores de otras cinco universidades del país, así como del secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades (ANUIES), Luis González Plascencia, aseguró que la autonomía también se manifiesta en las formas de gobierno universitario.

Consideró que el funcionamiento de órganos colegiados, el sistema de pesos y contrapesos, la participación de estudiantes, académicos y personal administrativo, los procesos de designación de autoridades y las deliberaciones sobre planes de estudio e investigación “son sus expresiones vivas”.

Y alertó: “Cuando estas prácticas se conducen con apertura, deliberación informada y apego a las normas institucionales, la autonomía se fortalece; cuando se distorsionan, se vacía de contenido”..

Solidaridad universitaria es “necesidad estratégica”

Aunque no mencionó ningún caso particular, el rector de la UNAM afirmó que la defensa de la autonomía universitaria “no es un asunto local ni exclusivo de una institución. Lo que ocurre con una universidad autónoma repercute en el conjunto del sistema de educación superior… fortalecer la autonomía de una institución robustece a todas; debilitarla envía una señal de riesgo compartido”.

Y agregó: “La solidaridad entre universidades públicas autónomas no es solo un gesto simbólico, sino una necesidad estratégica para preservar el carácter público, plural, crítico y democrático de nuestras instituciones”.

En el evento, el rector Zermeño conmemoró el 103 aniversario de la autonomía de la UASLP, una de las primeras en obtener este principio en México y en América Latina.

Luego, se pronunció por fortalecer la autonomía universitaria para que las universidades puedan crecer y cumplir con su función sustantiva de formar personas de bien para la sociedad y para el mundo, en general.

Sin embargo, dijo que, para crecer, necesitan del apoyo y la confianza de la sociedad, para lo cual se necesitan entes capacitados para fiscalizarlas.