Masa de aire polar del nuevo frente frío 29 congelará el fin de semana a estas entidades

La masa de aire polar cubrirá la mayor parte del país el domingo. Foto: SMN

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El nuevo frente frío 29 y su masa de aire polar amenazan con congelar el fin de semana, de acuerdo con la previsión del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló las entidades que serán afectadas por ambiente gélido, heladas, bancos de niebla, rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora y lluvias entre el viernes 16 y el lunes 19 de enero.

En el transcurso de la tarde y noche del viernes, se espera que el frente frío número 28 se desplace hacia el mar Caribe, dejando de afectar al territorio mexicano.

Sin embargo, mantendrá condiciones para lluvias puntuales intensas en Chiapas y Tabasco, lluvias muy fuertes en Veracruz (Olmeca) y Oaxaca, lluvias fuertes en Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Los Tuxtlas, Papaloapan y Las Montañas) y Campeche, además de chubascos en Puebla (Valle Serdán), Veracruz (Nautla, Capital y Sotavento), Yucatán y Quintana Roo.

Mientras tanto, la masa de aire polar que impulsa al sistema seguirá generando evento de “Norte” intenso con rachas de hasta 100 kilómetros por hora en el istmo de Tehuantepec y con oleaje de hasta 4.5 metros de altura en el golfo de Tehuantepec, y fuerte con rachas de viento de 40 a 60 km/h con oleaje de hasta 3 metros de altura en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Asimismo, continuará ambiente frío a muy frío por la noche y madrugada con posibles heladas en estados de la Mesa del Norte, Mesa Central y oriente del país, con bancos de niebla en zonas de dichas regiones.

Por otro lado, el ingreso de humedad del océano Pacífico generará lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del occidente, centro y sur del territorio mexicano, con lluvias puntuales fuertes las cuales se podrían acompañar con descargas eléctricas en zonas de Michoacán y Guerrero.

Entra el viernes el nuevo frente frío 29

Para el viernes, la masa de aire polar que se asocia al frente número 28 se desplazará hacia el oriente del golfo de México, permitiendo una recuperación de las temperaturas vespertinas en el oriente, centro y sureste de la República Mexicana.

A su vez, prevalecerá viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Al mismo tiempo, se prevé el ingreso de un nuevo frente frío (número 29) sobre el norte y noreste de México.

Dicho frente interaccionará con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionando fuertes rachas de viento y posibles tolvaneras en dichas regiones.

Por otra parte, canales de baja presión sobre el norte y occidente del país, en combinación con la entrada de humedad del océano Pacífico, ocasionará lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del norte, occidente, centro y sur del territorio mexicano, pronosticándose lluvias puntuales fuertes las cuales se podrían acompañar con descargas eléctricas zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Estado de México.

Valle de México

Condiciones de cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana, ambiente frío a fresco en la región, así como ambiente muy frío con heladas y posibles bancos de niebla en zonas altas.

Durante la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en el Estado de México y la Ciudad de México, dichas lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 16 a 18 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 0 a 2 °C y una máxima de 14 a 16 °C. Viento del oeste y suroeste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h, de acuerdo con el SMN.

Resumen del pronóstico de 72 a 96 horas (del sábado 17 al lunes 19 de enero)

Durante el periodo de pronóstico del organismo de la Conagua, el frente frío (número 29) se desplazará rápidamente sobre el noreste, oriente y sureste del territorio nacional.

Originará lluvias y chubascos en las mencionadas regiones, pronosticándose lluvias fuertes a muy fuertes en Hidalgo, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, y puntuales intensas en Puebla y Veracruz.

La masa de aire polar asociada al frente, en interacción con una vaguada en altura, ocasionará ambiente muy frío a gélido sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con bancos de niebla matutinos en zonas montañosas de las mencionadas regiones (incluido el Valle de México); así como ambiente fresco a templado en el sureste de la República Mexicana y la península de Yucatán.

A su vez, durante la noche del sábado, se prevé un nuevo evento de “Norte” con rachas de 70 a 90 km/h en Tamaulipas y Veracruz; extendiéndose al istmo y golfo de Tehuantepec, y durante el domingo con rachas de 40 a 60 km/h en el resto del litoral del golfo de México y la península de Yucatán.

Asimismo durante el domingo se pronostica la caída de nieve o aguanieve en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca.

El persistente ingreso de humedad del océano Pacífico en combinación con inestabilidad atmosférica, mantendrá la probabilidad de lluvias y chubascos en estados del occidente, centro y sur del territorio mexicano.

Riesgos

Las lluvias fuertes a intensas podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generar encharcamientos, deslaves, e inundaciones en zonas bajas.

Las rachas de viento fuertes a intensas podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

Las temperaturas gélidas podrían congelar la carpeta asfáltica.

Pronóstico de lluvias para el viernes 16 de enero:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Estado de México.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Puebla.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Pronóstico de temperaturas para el viernes 16 de enero:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Michoacán y Guerrero.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Tamaulipas, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Pronóstico de viento y oleaje para el viernes 16 de enero:

Viento de componente norte de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas (norte).

Viento de componente sur de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Tamaulipas (sur) y Veracruz.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México y Ciudad de México.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura, durante la mañana: Tamaulipas (costa sur), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Sábado 17 de enero:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental) y Veracruz (Totonaca y Nautla).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Hidalgo (Huasteca y Sierra de Tenango) y Veracruz (Huasteca Baja y Capital).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Puebla (Valle Serdán, Angelópolis y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Huasteca Alta, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco, Chiapas y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Campeche y Yucatán.

Evento de “Norte” de 40 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h, durante la noche: Tamaulipas, Veracruz, istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura, durante la noche: costas de Tamaulipas y Veracruz, además del golfo de Tehuantepec.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (istmo).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Chihuahua, Coahuila y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Jalisco, Tamaulipas, Aguascalientes, Ciudad de México y Morelos.

Domingo 18 de enero:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental) y Veracruz (Totonaca y Nautla),

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (Huasteca Baja, Capital, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Tabasco y Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Hidalgo (Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (Sotavento y Las Montañas).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Campeche y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Yucatán.

Caída de nieve o aguanieve: cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca.

Evento de “Norte” de 50 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Veracruz; de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Puebla.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: costas de Tamaulipas y Veracruz; además del golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura, durante la noche: costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (norte).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Morelos y Puebla (suroeste).

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Tamaulipas, Ciudad de México y Morelos.

