México busca que haya paridad en el T-MEC y se fortalezca: Ebrard confirma revisión

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ya comenzó y se ha avanzado en los temas que tienen prioridad, “vamos por buen camino”, pero es primordial mantenerlo porque ha tenido éxito, aseguró el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

El primer objetivo en torno a que se mantenga en el tratado es que el sistema dé solución de controversias, se fortalezca y que sea más ágil, para evitar decisiones intempestivas y que haya paridad en varios mecanismos como el laboral para que se aplique en los tres países, no sólo en México.

Además de que se cumplan las cartas paralelas del tratado porque ha habido incumplimiento en tiempos de algunos procesos.

El TMEC ha funcionado, dijo, por el éxito en el número de empleos. Además de que “México es el cliente número 1 de Estados Unidos y el segundo es Canadá. “Es no solo estratégico sino indispensable”.

Agregó que “en el documento vamos a decir por qué es importante, qué significa para nuestros socios y por qué vale la pena fortalecerlo”, por lo que aseguró que es primordial que se mantenga el tratado, además de que “nadie plantea que se modifique sustancialmente”.

El funcionario federal considera “que hemos avanzado bien en todos los puntos que preocupan de las partes” y aseguró que también ya saben cuáles son los temas que tendrán mayor foco o de más alta prioridad.

Con las pláticas con funcionarios Ebrard dijo que “estamos en tiempo y forma”, por lo que “ya estamos en la revisión del tratado tenemos” y tienen que terminar el 1 de julio. “Estamos iniciando ese proceso que empezó el año pasado con las consultas”.

Con los sectores que implica el tratado, dijo, “tenemos muy buen diálogo, muy profesional, prácticamente cada semana”, además de que ese diálogo va generando entendimiento y base de confianza

“Vamos en buen camino. El pulso de los trabajos yo diría que muy bueno”, dijo.