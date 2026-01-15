“Que no se trate de quitarle la autonomía al INE": Sheinbaum sobre la reforma electoral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Nadie va a poder decir que vamos al autoritarismo”, garantizó la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la reforma electoral que mantendrá la autonomía del Instituto Nacional Electoral y matiza la intención de desaparecer a los plurinominales. “Es una propuesta que le va a gustar a todos”.

Al asegurar que aún no tiene la propuesta, la mandataria federal matizó los mensajes de eliminación de plurinominales y de quitarle el fuero a senadores y diputados. Pero dijo que “no es una reforma que va a desaparecer lo que ha funcionado en México” e insistió en que “la derecha ha querido decir que México va a un régimen autoritario, falso de toda falsedad”.

Todo deberá manejarse desde el poder Legislativo, afirmó, por lo que no recibiría a la oposición y si buscan acercamiento será mediante la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y los coordinadores parlamentarios del partido en el poder.

“Para todos aquellos que dicen que no queremos que quien tenga una proporción menor de la votación esté representado, eso no va a ocurrir, hay esa garantía”, dijo al inicio y los temas que está en el interés del pueblo es la reducción de gastos a los partidos, INE, OPLES. “las elecciones en México son de las más caras del mundo y consideramos que no tiene por qué ser así (…) todos debemos estar de acuerdo en que no deben ser tan onerosas las elecciones”.

Añadió que “que no se trate de quitarle la autonomía al INE, no se la vamos a quitar, pero que sea algo razonable”. Sobre el fuero de Diputados y senadores estamos a analizando hasta qué punto.

En cuanto a los plurinominales “que se elijan de una manera distinta que no sean estas listas de las cúpulas de los partidos que en realidad nunca van a buscar el voto con la gente”.

También llamó a mayor participación de la ciudadanía en las decisiones del país, por lo que llamó a fortalecer la consulta ciudadana también en los municipios y expuso la necesidad de resolver la participación de los mexicanos en el exterior.

En torno a las reducciones necesarias habló de que en los estados hay un gran número de regidores.

Será hasta la primera o segunda semana de febrero cuando se tenga la propuesta.