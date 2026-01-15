Sarampión en México: cifras “históricas” y riesgo de perder certificado ante la OMS: SSA

Samantha Gaertner Barnad, directora general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia de la Secretaría de Salud . Foto: Sara Pantoja

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En México, el brote de sarampión ya alcanzó cifras a las que no se había llegado “históricamente” y se está en riesgo de perder el certificado internacional que otorga la Organización Mundial de la Salud (OMS) como país libre de este virus, aseguró Samantha Gaertner Barnad, directora general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia de la Secretaría de Salud (SSA).

Al participar en la mesa “Evaluando el Mega Centro de Vacunación” organizada por la Dirección General de Atención a la Salud (DGAS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afirmó:

“Tenemos más de seis mil 700 casos. Históricamente, no habíamos cruzado con esta dimensión de casos de sarampión”. Sin embargo, aclaró que solo 5% de ese total están activos.

De acuerdo con el Informe Diario del Brote de Sarampión en México de la Dirección General de Epidemiología de la SSA, hasta el 14 de enero se tenían registrados seis mil 816 casos acumulados desde febrero del 2025. Ese total se ha presentado en 30 de las 32 entidades y 236 municipios.

En tanto, la cifra de defunciones se mantiene en 24: 21 en Chihuahua, donde se detectó el primer caso importado de Estados Unidos; y tres en Jalisco, Sonora y Durango.

La funcionaria de la SSA explicó que, parte de esa cifra, se debe al “rezago muy importante” que dejó la pandemia por Covid-19 en el cumplimiento de los esquemas de vacunación.

-¿Es una cifra de alarma?, le preguntó Proceso.

-Más que preocupción, es atención… Si bien no habíamos cruzado con esta cifra de sarampión, solo el 5% son los casos que están activos y esto va muy de la mano con las acciones de vacunación, minimizó.

Luego, enfatizó: “Si no estuvieramos haciendo múltiples acciones multidiciplinarias de vacunación, quizá estaríamos bajo otro escenario mucho peor”.

CDMX suma 62 casos

En la mesa de la UNAM participó la secretaría de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman, quien informó que, a la fecha, se tienen registrados 62 casos en la capital, aunque el Informe de la SSA marca 64. De ese total 24 están activos.

La funcionaria añadió que en la capital, desde el año pasado y hasta ahora, se han aplicado unas 780 mil vacunas. Y detalló que, de los casos registrados hacia finales del 2025, la mitad “fue por un brote comunitario de migrantes de Chiapas que no habían sido vacunados”.

Riesgo ante la OMS

Al hablar de la importancia de las acciones del gobierno para impulsar la vacunación en el país, Samantha Gaertner Barnad comentó el riesgo internacional que enfrenta México por el brote de sarampión que inició en febrero del 2025:

“Si bien, desde 1973 iniciamos la vacunación indiscriminada, porque era endémico el sarampión, actualmente estamos ante el riesgo de perder una certidicación internacional del sarampión”.

Cuestionada sobre ese riesgo ante la OMS, explicó que se trata de un certificado que emite el organismo internacional para hablar como “país libre de sarampión”, que tiene como plazo un año sin que se presenten casos. En México, el primer caso del brote se detectó en febrero del 2025; es decir, que falta un mes para que se cumpla el límite.

“Trabajos extraordinarios”

La directora del Centro defendió los “trabajos extraordinarios” que ha hecho la SSA para atender el brote. Entre ellos, mencionó la adquisición de más de 19 millones de vacunas adicionales contra el virus.

También destacó que, al cierre del 2025, ya se habían aplicado más de 11 millones de dosis a diferentes grupos de edad. “Es una cifra histórica, importante y robusta que no ha sido sencilla, porque no es sencillo convencer a la gente de que se vacune”.

Gaertner Barnad reconoció la labor del personal de salud que ha aplicado las vacunas a grupos de riesgo: de uno a nueve años, de 10 a 49, al personal médico, educativo y a los trabajadores agrícolas que están en situación de movilidad.

Agregó la “campaña de seguimiento” que consiste en aplicar una dosis adicional a los niños de entre uno y cuatro años para protegerlos.

“Más que preocuparnos, es atender la situación, tomar como compromiso, como sociedad, el decir, ‘si no me acuerdo si me vacuné o no me vacuné, mejor me la pongo’. Hacia allá tendría que ir ese compromiso como sociedad”, añadió.

La directora general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia de la SSA mencionó otras acciones como la instalación de macrocentros de vacunación, -como el del Estadio Olímpico Universitario-, pero también en los centros de salud, las escuelas públicas y privadas, en colaboración con distintos sectores de la sociedad.

“Estamos trabajando en ello y lo continuaremos haciendo. No nos vamos a detener. La instrucción muy clara del secretario (Kershenobich) es garantizar el acceso a la salud mediante la vacunación y seguiremos con ello”, enfatizó.

Por último, recordó que desde el 2025, la SSA retomó la organización de la Semana Nacional de Vacunación y adelantó que para 2026 se tienen programado realizar tres semanas de este tipo.