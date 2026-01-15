Sin consenso con el PT y el Verde, no hay reforma electoral: Monreal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante el reclamo del coordinador del PT en San Lázaro, Reginaldo Sandoval, sobre que es innecesaria una reforma electoral, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dijo que sin los partidos aliados no habrá dicha reforma.

En conferencia, Monreal advirtió que no espera “chantajes” por parte de los partidos aliados: PT y PVEM.

“No se trata de chantajes. Para mí son posiciones respetables las de nuestros aliados. No son incondicionales ellos. Cada uno tiene su propia independencia como partido y nosotros lo respetamos. Y vamos a trabajar con ellos. Yo estoy seguro que, una vez que se reúnan con la Comisión y con la Secretaría de Gobernación, expresarán sus puntos de vista.

“Y vamos a esperar que formalmente se presente la iniciativa, si es que se presenta. Y ya una vez que se presente ésta, discutiremos sobre lo jurídico y no la nada jurídica. Siempre. Lo digo categóricamente. Sin ellos, sin ellos, no es posible la reforma constitucional. Así, tajante”, enfatizó.

Monreal afirmó los coordinadores del PT y del PVEM están defendiendo sus principios y que Morena los respetará, por lo que espera que en las reuniones con la Comisión Electoral se tenga ya consenso con los partidos aliados y se presente la iniciativa constitucional.

“No se debe presentar documento alguno si no se tiene el consenso con el PT y el Verde. Esa es mi opinión personal. La presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, fue muy sensible en los planteamientos y ella dijo que toda reforma que se quiera transitar debe de comentarse con los otros partidos.

“Entonces entiendo y sí, en efecto, es como Comisión, pero también incorporada la secretaria de Gobernación que a su vez es parte de la Comisión Presidencial. Entonces a partir de ahora, estos planteamientos de los que estamos hablando son partidos y por eso digo que es ahí donde ocurre y procede que el PT exprese su opinión como la que el diputado Sandoval ayer”, explicó.