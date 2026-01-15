Sindicato del Poder Judicial de la Federación denuncia reducción de salarios

Juan Alberto Prado Gómez, secretario general del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del PJF. Foto: Tomada de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El sindicato minoritario de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) denunció que el salario de secretarios y defensores públicos fue disminuido de manera ilegal, pero el Órgano de Administración Judicial (OAJ) afirmó que sólo faltó pagar una prestación que los trabajadores recibirán de manera retroactiva en la segunda quincena de enero.

A través de un comunicado, el Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del PJF denunció ayer que sus agremiados recibieron el pago de su nómina sin el concepto de Ayuda de Traslado, prestación que forma parte de su salario, lo que implica una reducción directa al sueldo.

“No se trata de un beneficio accesorio ni de un apoyo eventual. Se trata de una prestación salarial reconocida de manera regular y permanente que incide directamente en el ingreso mensual de las y los funcionarios judiciales. Su eliminación disminuye el salario, afecta el patrimonio familiar y rompe la certeza laboral”, afirmó la organización encabezada por Juan Alberto Prado Gómez.

“Bajar el salario mediante la supresión de una prestación integrada vulnera derechos laborales adquiridos protegidos por nuestra Constitución federal y reafirmado en la reforma judicial en el 10 transitorio y contraviene los principios de estabilidad, progresividad y respeto a las condiciones generales de trabajo”.

El sindicato consideró que esta medida es una decisión política para golpear a la base trabajadora que podría replicarse en cualquier sector de la administración pública, por lo que exigió la restitución inmediata de la prestación eliminada.

El OAJ, por su parte, aclaró que la prestación que se concede a personal jurisdiccional de mando medio no será eliminada, sino que no fue incluida en el pago de esta quincena con motivo de los ajustes administrativos para la implementación del Tabulador Único del PJF aprobado por el Pleno el pasado 7 de enero.

“El concepto de Ayuda de Traslado será cubierta de manera retroactiva en la segunda quincena del mes de enero de 2026”, afirmó el OAJ.

El Sindicato cuestionó que si la intención no era eliminar la prestación, por qué los trabajadores no fueron informados antes de que se aplicaría de manera retroactiva.

“El silencio generó incertidumbre y afectó el ingreso de las y los trabajadores. Revertir después no convierte el error en mentira”, respondió la organización gremial a través de su canal oficial de WhatsApp.