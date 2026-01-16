Abogados de Baja California exigen retiro de escoltas a dos diputados locales por Morena

Abogados piden que se les retiren los escoltas a Juan Manuel Molina y Alejandra Ang, dos diputados de Baja California. Foto: Especial

ENSENADA, B. C., (apro) .- Abogados de Baja California exigen el retiro de escoltas para dos diputados del Congreso local, pues uno de ellos tiene 17 años con esta medida sin que existe un riesgo real, mientras que la legisladora Alejandra Ang los habría usado para mover los 800 mil pesos con los que fue detenida en una garita hacia los Estados Unidos.

Elías Flores Gallegos, presidente del Consejo Estatal de Asociaciones de Abogados de Baja California, A.C., lo puntualizó el jueves 15 de enero mediante un video y un posicionamiento compartido desde el municipio de Mexicali.

Al ser dichos escoltas personal de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), el oficio fue dirigido a la fiscal general Ma. Elena Andrade Ramírez, y con copia a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

“En este documento estamos solicitando retiro inmediato de escoltas de la diputada Alejandra Ang Hernández y del diputado Juan Manuel Molina García. Ambos tienen escoltas sin tener necesidad de tenerlos. El pueblo de Baja California está pagando escoltas con el erario público a dos funcionarios que no deberían de tener”, remarcó en el video.

Flores Gallegos denunció que, en el caso del morenista Molina García, tiene años con esta protección.

“El diputado Juan Manuel Molina cuenta con escoltas desde hace 17 años. Son 17 años de costos al erario público, escoltas que únicamente los utiliza para cuestiones irregulares”, acusó.

El abogado señaló que, en el caso de la legisladora, al parecer se apoyó en este personal para el traslado de dinero que fue confiscado el lunes 5 de enero por parte de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP).

“Es necesario que se le retire a la diputada sus escoltas cuanto antes, ya que los utilizó para el traslado de dinero previamente al momento de cruzar la garita del cruce fronterizo de Calexico”, puntualizó, además de reiterar el llamado a las autoridades mencionadas.

“Son parte de mis ingresos, de mis ahorros”: insiste Ang

En su primera aparición pública tras el escándalo, la diputada local morenista Alejandra Ang Hernández reiteró a la prensa de Mexicali que el dinero encontrado en su vehículo es parte de sus ingresos y ahorros.

La diputada local fue abordada por los medios de comunicación de manera previa a la sesión del Congreso del Estado.

Ese día también destacó por la defensa del bloque morenista para que ella se quedara al frente de la Presidencia de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público; la oposición panista solicitó que se separar temporalmente en lo que se esclarece el caso.

Al final, la votación fue de 18 a favor contra 7 en contra; el PAN estatal, presidido por Lizbeth Mata Lozano, criticó el “proteccionismo” por parte del bloque morenista.

Ante la prensa, Ang Hernández reconoció que su investidura “está para el escrutinio”, pero que “es un tema personal, administrativo”.

“Una situación que no tuvo ningún dolo… es una situación que yo voy a arreglar con las autoridades de Estados Unidos. Tengo todos los documentos para acreditar el origen lícito de esos recursos que son parte de mis ingresos, de mis ahorros familiares. Ya lo he dicho”, sostuvo, pero no dio fecha para mostrar dichas pruebas.