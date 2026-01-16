Contradicciones y una maleta abandonada: rompecabezas de la desaparición del académico de la Ibero

MONTERREY, NL (Proceso).– Contradicciones e inconsistencias de diversas autoridades rodean la desaparición del académico de origen colombiano Leonardo Ariel Escobar Barrios, quien forma parte del plantel de la Universidad Iberoamericana de Puebla, y cuyo paradero se desconoce desde el 2 de enero último.

Familiares, allegados y autoridades de la Ibero tienen dudas sobre lo ocurrido con Leonardo, por lo que incluso se interpuso un amparo ante el Juzgado Cuarto de Distrito en materia penal por su detención e incomunicación, ya que pudiera ser víctima de desaparición forzada. También consideran que pudo haber sido víctima de estigmatización por su origen.

Autoridades como la Marina y la Policía municipal de Apodaca no han entregado videos solicitados como evidencia sobre lo que ocurrió durante y después de la presunta detención del académico.

De acuerdo con la familia del académico, Escobar llegó a Nuevo León procedente de Colombia porque no encontró un vuelo directo a la Ciudad de México. El profesor planeaba tomar otro vuelo desde Monterrey a la capital mexicana para de ahí dirigirse a su casa, lo que ya no ocurrió.

Los informes más recientes de la fiscalía neoleonesa indican que el académico de la Universidad Iberoamericana Puebla fue arrestado el 31 de diciembre último en el aeropuerto Mariano Escobedo por la policía de Apodaca, por presuntas faltas administrativas, y quedó en libertad el 2 de enero.

Tras su liberación tuvo comunicación con su pareja y con su hermana, para luego regresar al aeropuerto. Sin embargo, su familia ya no pudo comunicarse con él y se perdió contacto. Su equipaje se encontraba en el aeropuerto y no fue reclamado.

El rector de la Universidad Iberoamericana Puebla, Alejandro Eduardo Guevara Sanginés, dijo a Proceso que se enteró de la desaparición del académico por una llamada de la pareja de Escobar Barrios, realizada el 6 de enero preguntando por su paradero.

Guevara Sanginés explicó que se puso en contacto con el propio titular del Instituto Nacional de Migración, el exgobernador de Puebla Salomón Céspedes, así como con autoridades del municipio de Apodaca, con la Fiscalía estatal y la Comisión de Búsqueda. Se presentó una denuncia, pero hay inconsistencias en la información que se les ha proporcionado, asegura.

A Salomón Céspedes le preguntó “si hubo algún incidente con Migración. Él me asegura que no, no había pasado nada”.

Después de esa comunicación, el rector recibió una llamada del secretario de Seguridad Pública del municipio de Apodaca, Víctor Navarro Ortiz, quien “me dice que (Escobar Barrios) tuvo un altercado, saltó un filtro de Migración y que lo detuvo la Guardia Nacional y que lo transfirieron a Apodaca, a la comisaría.

“Ahí ya percibo que había una primera inconsistencia; entonces, me vuelvo a comunicar con el director de Migración. Me manda la evidencia de que había pasado bien por los filtros de Migración, pues que no había sido un problema de Migración. Esto apunta a que el altercado fue después de los filtros”, explica.

Agrega que el informe que le dieron fue que un juez cívico condenó al académico a 36 horas de arresto, pero de este procedimiento no hay registro, como lo marca el protocolo del Registro Nacional de Detenciones. Tampoco se dio parte al Consulado o la Embajada de Colombia.

La Ibero Puebla convocó a una movilización para hoy viernes 16 de enero a las 9:30 horas en el ágora de la institución académica, convocatoria que fue confirmada por el rector.

“La idea es hacer visible el caso y solicitar y exigir a las autoridades que aparezca Leonardo con vida y que se pueda reintegrar a una vida normal”, expone.

El rector aclara que aún no ha sido atendido por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y que la institución no pretende hacer señalamientos, sólo desean información clara y veraz, así como la localización de Escobar Barrios.

Conforme a la información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en Nuevo León hay siete mil 219 casos de desaparición, de las cuales cinco mil 429 son hombres y mil 788 mujeres.

El mismo registro indica que del total de desapariciones en el estado, 319 son extranjeros, de ellos, 22 son hombres y dos mujeres de Colombia, misma nacionalidad que la de Leonardo Ariel Escobar.

Confirman detención

El fiscal neoleonés, Javier Flores Saldívar, declaró el 14 de enero que existe una carpeta de investigación en la que se estableció que, tras ser liberado a las 7:30 horas del 2 de enero, Escobar Barrios regresó al aeropuerto con una ropa distinta a la que vestía durante su detención y no se tiene información de qué hizo después. Su equipaje fue localizado como objeto extraviado, lo que significa que no lo reclamó.

El rector confirma que, al llegar a Monterrey, Escobar Barrios pretendía comprar un boleto desde esta ciudad; es decir, sí bajó del avión y pasó por los filtros de seguridad.

El rector de la Ibero destaca que, conforme a la información proporcionada por la pareja de Escobar Barrios, éste le llamó desde su teléfono celular estando en Monterrey el 31 de diciembre para informarle que buscaría un vuelo hacia Ciudad de México. Posteriormente le llamó el 2 de enero, alrededor de las ocho de la mañana desde un celular con lada de Nuevo León, informándole que se dirigía al aeropuerto.

También tuvo comunicación por WhatsApp con su hermana, añadió el rector, “bastante alterado y a partir de ahí, que fue a las 11:45 horas, ya no sabemos nada de él. (Estaba) bastante alterado, como un poco quejándose de algo, de algún maltrato que tuvo”.

“Es un enigma para nosotros. Como que hay cosas muy y raras, de, por qué si ya está en un ambiente, entre comillas, seguro, en el aeropuerto, ¿por qué tiene que salir del aeropuerto? ¿por qué se tiene que ir cuando lo que era lógico era que se quedara en el aeropuerto, consiguiera el vuelo y se viniera a la brevedad posible para Puebla?”, se pregunta Guevara Sanginés.

Considera que se trata de un caso de estigmatización por tratarse de una persona de nacionalidad colombiana, sumado a que no se siguió el protocolo de informar al Consulado de Colombia cuando fue detenido.

El titular de la Fiscalía de Nuevo León declaró que se ha solicitado información de cámaras de seguridad y se investiga si tomó otro vuelo. Sin embargo, recalca, la presencia de su maleta en la terminal “indica que no salió de Monterrey”.

Proceso solicitó información a la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Apodaca, la cual emitió un comunicado en el que confirmó que Escobar Barrios fue detenido por elementos de la Guardia Nacional por alterar el orden en el aeropuerto y fue remitido a las celdas de la dependencia municipal.

“Una vez cumplida la sanción de arresto por la falta administrativa, Leonardo Ariel fue liberado a las 7:30 horas del 2 de enero del año en curso”, detalló la comunicación de la dependencia municipal.

Reticencias oficiales

En conferencia de prensa en Monterrey, ayer 15 de enero, el coordinador de la Maestría en Derechos Humanos y Coordinador de la Clínica Jurídica Minerva Calderón, Simón Alejandro Hernández León, expuso que sostuvo una reunión con el fiscal estatal, de quien, dijo, han recibido colaboración, pero no resultados, puesto que el resto de las autoridades involucradas no han atendido la petición de entrega de evidencia por parte de la dependencia investigadora local.

“Hace un par de días el Instituto Nacional de Migración presentó a la universidad videos de que él (el académico) pasa sin contratiempo el filtro migratorio. No así las otras autoridades como la Marina, la Guardia Nacional o la autoridad aeroportuaria, que, hasta el día de ayer, nos informó la fiscalía, no habían atendido el requerimiento de presentación de los videos y también la policía municipal de Apodaca -explicó el abogado".

Acompañado de representantes de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, AC (Cadhac), comentó que desde el 6 de enero existe un proceso de amparo ante el Juzgado Cuarto de Distrito en materia penal por detención, incomunicación y posible desaparición forzada.

Confirmó que la versión de la Guardia Nacional es la detención, pero, dijo, no está esclarecido, y solicitó evidencia “porque esa versión, bueno, pues puede ser incluso un abuso de la Guardia Nacional, un tema de discriminación, una detención arbitraria, que no dudamos, porque hay prácticas documentadas en otros aeropuertos que, por ser de origen colombiano, pues se le detenga, se le retenga, se le inquiera y haya alguna práctica abusiva”.

El abogado se unió a la petición de dar celeridad a la investigación y redoblar esfuerzos entre instituciones.

Las redes sociales de la Ibero han estado activas en la exigencia de respuestas. El Sistema Universitario Jesuita (SUJ), al que pertenece la Universidad Iberoamericana, emitió un comunicado el 13 de enero haciendo un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que redoblen esfuerzos a fin de localizar al Escobar Barrios, asegurando que el arresto de su colaborador no cuenta con un registro oficial.

“Hay indicios de la participación de autoridades federales, del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional, así como de la Policía Municipal de Apodaca; no obstante, no se cuenta con ningún reporte en el Registro Nacional de Detenciones, en el que conste su detención o su liberación”, describió la institución educativa.

El SUJ exigió la presentación inmediata y con vida de Escobar Barrios y pidió se brinde información clara que permita conocer su paradero y establecer las responsabilidades de las autoridades.

En la red social Facebook, Yuli Escobar, quien se identifica como hermana del académico, continúa compartiendo información relacionada con su búsqueda y pidiendo la colaboración de la comunidad.