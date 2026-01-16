Embajadora de Francia destaca “gran compromiso” de México en lucha contra violencia de género. Foto: X: @DBorione

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La embajadora de Francia en México, Delphine Borione, aseguró que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene “un gran compromiso” por la lucha contra la violencia de género, la promoción del feminismo y de los derechos de las mujeres.

Entrevistada al final de la clausura de la quinta edición del Diplomado franco-mexicano de “Perspectiva de género aplicada para la defensa de los derechos de las mujeres víctimas de violencias”, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, destacó acciones que, según dijo, muestran ese compromiso que se comparte con el gobierno de Francia.

Por ejemplo, mencionó la organización de la conferencia sobre las políticas exteriores feministas hecha en México en el 2024 y en Francia en 2025, en las que la embajada cooperó en la preparación de las conferencias.

También destacó el Foro Generación de Igualdad en 2021 -en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador-, que coorganizaron los gobiernos mexicano y francés, “porque compartimos los mismos valores”.

La diplomática francesa destacó que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, declaró la lucha contra la violencia de género “como el gran tema, la gran causa de su presidencia”.

Y recordó que, en su visita a México, el 7 de noviembre de 2025, Sheinbaum y Macron firmaron un memorándum de entendimiento sobre la diplomacia feminista y acordaron dar seguimiento a los resultados de las Conferencias ministeriales sobre las políticas exteriores feministas de la Ciudad de México (2024) y de París (2025).

También anunció que, en 2026, la Embajada de Francia apoyará “un ambicioso proyecto” de Médicos del Mundo para defender la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres migrantes y poblaciones vulnerables en Chiapas y Chihuahua.

Además, lanzará una nueva edición del Premio “Mathilde Rey” para apoyar iniciativas digitales feministas.

Borione recordó que en 2026 se celebran los 200 años de relaciones diplomáticas entre Francia y México. “Es una gran oportunidad de celebrar los valores que nos unen, entre ellos el feminismo”, afirmó.

Renuevan convenio de diplomado

En su discurso, la embajadora Delphine Borione aseguró que el diplomado franco-mexicano “es un gran ejemplo de la diplomacia feminista que Francia y México implementan en sus políticas cotidianas”.

Destacó su relevancia en perspectiva de género ante la magnitud del resurgimiento de ideas, discursos y políticas “abiertamente antifeministas” en el mundo. “El diplomado nos permite combatir estos movimientos, promover y defender nuestros valores”, dijo.

Cuestionada por Proceso sobre el beneficio directo que este diplomado trae a las víctimas de violencia de género, consideró:

“Es un diplomado que ayuda a la capacitación de las personas que trabajan en el ámbito de la ley, estudiantes, policías, diplomáticos, fiscales para estar sensibilizados en el tema de la violencia de género”.

Añadió que, con el apoyo de las abogadas de la organización francesa Lawyers 4 Women, apoya en la formación de personas que están en contacto con las víctimas “o para prevenir que no haya víctimas” y para que entiendan los componentes de la violencia de género, el “cómo luchar, reconocer, tratar y sancionar los hechos de violencia”.

Coordinado por la doctora Patricia González Rodríguez, en la más reciente edición del diplomado, tres alumnas -dos de la carrera diplomática mexicana y una fiscal del Estado de Guanajuato- hicieron una estancia de prácticas en Francia con sus socios Lawyers 4 Women.

La embajadora Borione y la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Mónica González Contró, firmaron la renovación del diplomado universitario.

En su turno, González Contró subrayó que el diplomado tiene el aval de la red de educación continua de la UNAM, en colaboración de instituciones docentes de Francia, Argentina y el apoyo de nueve universidades mexicanas; además de que brinda la formación especializada en prevención, atención y erradicación de las violencias contra las mujeres, seguridad ciudadana y justicia penal.

Incluso, mencionó que sienta las bases para el establecimiento del Observatorio de los Derechos de las Mujeres y que sus resultados ya se compilan en una obra colectiva que será presentada en marzo próximo.