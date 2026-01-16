Otras Noticias
La desaparición del colombiano Leonardo Ariel Escobar, tras una detención irregular en el aeropuerto de Monterrey, expone graves contradicciones entre las autoridades involucradas sobre el paradero del académico de la Ibero Puebla.
El operativo en el refugio de Cuajimalpa, que ha derivado en un conflicto político y legal, es cuestionado por su desproporción policiaca frente a otros casos de maltrato animal en la capital y la relación del Gobierno de la CDMX con la Fundación Antonio Haghenbeck.