Mega Centro de Vacunación de la UNAM aplicó más de cien mil dosis. Foto: UNAM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La instalación del Mega Centro de Vacunación contra influenza, covid-19, neumococo y sarampión en el Estadio Olímpico Universitario de la UNAM en noviembre pasado fue “un éxito”, coincidieron sus organizadores; sin embargo, admitieron problemas como las largas filas de hasta seis horas de espera.

En la mesa “Evaluando el Mega Centro de Vacunación”, organizada por la Dirección General de Atención a la Salud (DGAS) de la Universidad, su titular, Gustavo Olaiz Fernández, informó que en los cinco días de operación se aplicaron 108 mil 587 vacunas a 54 mil 730 personas provenientes de todo el país.

De ese total, 36% fueron de la comunidad UNAM -23% estudiantes y 14% trabajadores- y 62% visitantes. El grupo de edad que más solicitó vacunas fue el de más de 60 años, seguido del de 10 a 20 y de 51 a 60. En promedio, se pusieron dos vacunas por persona.

La demanda de dosis se distribuyó así: 32.3% infuenza, 28.9% Covid-19, 25.6% RSP -sarampión, paperas y rubéola- y 13.15% neumococo.

“No esperábamos tener tanta gente”, reconoció Olaiz Fernández, pero destacó que “no se le negó a nadie” la vacuna y “nunca se los acabaron” las dosis. Agregó que, la asistencia de miles de personas superó las expectativas de las autoridades; aun así, representó un “ejemplo nacional”.

El médico destacó “el polo de atracción” que significa la UNAM para congregar a tanta gente, pero reconoció que sin la colaboración con diferentes instancias del sistema de Salud -Sedesa, SSA, IMSS, ISSSTE- no hubiera sido posible la operación del centro.

Comentó que en la DGAS se aplicaron las vacunas pendientes, después de que el Mega Centro cerró su operación. Sin embargo, no mencionó el problema que hubo con personas que agredieron al personal de salud el último día porque exigían ser vacunados fuera del horario.

“Fue un trabajo muy complejo, poco apreciado, hubo pocas quejas… más insultos que agradecimientos, por el tiempo de espera. Por eso hay que definir qué se puede hacer para mejorar”, reconoció.

Y adelantó que, después de entregar el reporte correspondiente a las autoridades, el ejercicio del mega centro se realizará en otras sedes y “con mayor fuerza”, pero no mencionó dónde.

Esquemas completos, el desafío: Sedesa

Nadine Gasman Zylbermann, secretaria de Salud de la Ciudad de México, destacó el resultado del Mega Centro. “Qué felicidad que se nos desborde, tener colas de personas que se quieren vacunar, aunque se enojaban”, agregó.

Sin embargo, aclaró que el desafío más importante en el tema de vacunación es que niñas y niños tengan los esquemas de vacunación completos en tiempo y forma, además de aumentar la cobertura para impedir “sobresaltos”.

Dijo que, con ejercicios como el hecho en CU, “con gran capacidad de organización y convocatoria”, se crea conciencia de la responsabilidad que se tiene para mantener la salud. Comentó que lavarse las manos constantemente y vacunarse son las herramientas de salud pública más importantes.

Samantha Gaertner Barnad, directora general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia de la Secretaría de Salud (SSA) subrayó la efectividad del mega centro al concentrar a la población para vacunar en un corto tiempo.

Sin embargo, mencionó que la SSA también realiza otras acciones como la vacunación “casa por casa” y en las escuelas, tanto públicas como privadas; así como la inoculación en los centros de salud.

El titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS CDMX-Sur, Luis Rafael López Ocaña, enfatizó en la trascendencia de la colaboración entre diferentes instituciones. “Eso nos hace ser más fuertes”.

Y comentó que el IMSS tiene la propuesta de instalar un mega centro en la zona de Tlalpan, al sur de la capital, para abril próximo, pero aún no se tiene confirmado.

Al inicio del acto, Gustavo Olaiz entregó reconocimientos a las enfermeras y personal médico por su labor fundamental para la operación del mega centro.