CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).-La SecretarÃ­a de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) asegurÃ³ que no existe ninguna afectaciÃ³n para la aviaciÃ³n civil mexicana derivada de los recientes avisos emitidos por la AdministraciÃ³n Federal de AviaciÃ³n (FAA) de Estados Unidos y descartÃ³ dcualquier tensiÃ³n diplomÃ¡tica o militar con Washington por presuntas operaciones en la regiÃ³n del PacÃ­fico.

El anuncio surge en medio de la tensiÃ³n que el gobierno de Donald Trump estÃ¡ intensificando sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum para permitir a las fuerzas militares estadunidenses llevar a cabo operaciones conjuntas con el objetivo de desmantelar laboratorios de fentanilo.

El gobierno mexicano expuso que estos Notices to Airmen (NOTAM) son medidas preventivas exclusivas para operadores estadunidenses y que han sido validados en coordinaciÃ³n bilateral, descartando cualquier tensiÃ³n diplomÃ¡tica o militar con Washington por presuntas operaciones en la regiÃ³n del PacÃ­fico.

La SICT precisÃ³ en un comunicado que los NOTAM no representan prohibiciones ni restricciones operativas para MÃ©xico, sus aerolÃ­neas o pilotos locales.

"No existen implicaciones operativas ni restricciones para MÃ©xico, ni para aerolÃ­neas u operadores mexicanos", se lee en el documento, que reitera en mÃºltiples ocasiones que "no existe afectaciÃ³n alguna para la aviaciÃ³n civil en MÃ©xico".

La dependencia mexicana subrayÃ³ que estos avisos son similares a otros emitidos previamente por la FAA en la regiÃ³n del Caribe y ahora extendidos al PacÃ­fico, y que fueron "consultados y validados con la FAA".

"Este tipo de condiciones han sido identificadas, y se trata de una medida de comunicaciÃ³n preventiva similar a otros NOTAM emitidos previamente por la FAA en la regiÃ³n del Caribe semanas atrÃ¡s, y que ahora se extiende al Ã¡rea del PacÃ­fico", asegurÃ³.

Esta respuesta oficial surge en medio de reportes mediÃ¡ticos internacionales que han interpretado los NOTAM como seÃ±ales de "actividad militar aumentada" en LatinoamÃ©rica.

Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni el Departamento de Defensa estadunidense han emitido comentarios adicionales sobre el contexto de estos NOTAM.