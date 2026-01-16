México pide a EU investigar la muerte de un mexicano bajo custodia del ICE en Georgia

Ciudad de México (apro).- El Consulado de México en Atlanta, Georgia, pidió a las “autoridades estadounidenses competentes” que “se esclarezcan” las circunstancias que llevaron a la muerte de un ciudadano mexicano mientras se encontraba en el centro de detención migratoria Robert A. Deyton, bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

De acuerdo con la representación diplomática de México en ese estado, el connacional falleció el pasado 14 de enero en este “centro de procesamiento migratorio” ubicado en Lovejoy, Clayton, por lo que llamó a que la investigación “se realice de manera pronta y transparente”.

El fallecimiento del ciudadano mexicano –quien se llamaría Heber Sánchez Domínguez, según reportó la agencia EFE—se suma a otras 29 muertes registradas en centros de detención migratoria desde 2025, y tuvo lugar en medio del despliegue brutal de agentes del ICE en varias ciudades de Estados Unidos, donde realizan operativos antimigrantes cuya legalidad ha sido severamente cuestionada por ciudadanos de Estados Unidos.

Con un tono prudente, el Consulado de México no condenó la muerte ni criticó al ICE; envió sus condolencias a los familiares del mexicano fallecido y prometió asistencia para la repatriación de sus restos.