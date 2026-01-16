PensiÃ³n Bienestar adultos mayores: quiÃ©nes cobran del 19 al 23 de enero

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” La SecretarÃ­a de Bienestar dio a conocer el calendario de pagos de la PensiÃ³n para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores correspondiente al bimestre enero-febrero de 2026. De acuerdo con la programaciÃ³n oficial, los depÃ³sitos se realizan de manera escalonada conforme a la letra inicial del primer apellido de las personas beneficiarias, y durante el periodo del 19 al 23 de enero se concentra el pago para un grupo especÃ­fico de adultos mayores.

El esquema de dispersiÃ³n iniciÃ³ a principios de enero y se extiende hasta finales del mes con el objetivo de ordenar la entrega de recursos y evitar saturaciones en sucursales bancarias. El calendario aplica de forma general en todo el paÃ­s y contempla tanto a adultos mayores como a otros beneficiarios de programas sociales federales.

Fechas de pago de la pensiÃ³n Bienestar del 19 al 23 de enero

Durante la semana del lunes 19 al viernes 23 de enero, las personas adultas mayores que forman parte del padrÃ³n de la PensiÃ³n Bienestar reciben su apoyo econÃ³mico de acuerdo con el siguiente orden alfabÃ©tico:

Lunes 19 de enero: personas cuyo primer apellido inicia con la letra M.

Martes 20 de enero: personas con apellidos que comienzan con N, Ã‘ y O.

MiÃ©rcoles 21 de enero: beneficiarios con apellidos que inician con P y Q.

Jueves 22 de enero: personas cuyo primer apellido comienza con la letra R.

Viernes 23 de enero: continuaciÃ³n del pago para beneficiarios con apellido inicial R.

Estas fechas corresponden exclusivamente al calendario de dispersiÃ³n establecido por la autoridad federal y no modifican el derecho de los beneficiarios a disponer de los recursos una vez que el depÃ³sito se haya reflejado en su cuenta.

Monto que reciben los adultos mayores en enero

Para el bimestre enero-febrero de 2026, cada persona inscrita en la PensiÃ³n para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores recibe un monto de 6 mil 400 pesos, depositado de manera directa en su tarjeta bancaria. Este apoyo se entrega de forma bimestral y no requiere trÃ¡mites adicionales por parte de los beneficiarios para su cobro.

El pago correspondiente a esta semana forma parte de la primera dispersiÃ³n del aÃ±o y cubre a millones de personas adultas mayores registradas en el programa a nivel nacional. La entrega de recursos se realiza de manera automÃ¡tica para quienes mantienen activo su registro y su medio de pago.

Forma de pago y disponibilidad del recurso

La pensiÃ³n se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, instituciÃ³n encargada de administrar la dispersiÃ³n de los apoyos sociales del gobierno federal. Una vez realizado el depÃ³sito en la fecha asignada, los beneficiarios pueden disponer del dinero en cualquier momento posterior, sin que exista obligaciÃ³n de retirarlo el mismo dÃ­a.

Los adultos mayores pueden usar su tarjeta para retirar efectivo en cajeros automÃ¡ticos del banco o para realizar pagos en establecimientos que acepten este medio. El calendario alfabÃ©tico Ãºnicamente determina la fecha del depÃ³sito, no limita el uso posterior del recurso.

A quiÃ©nes aplica el calendario

El calendario de pagos del 19 al 23 de enero aplica principalmente a personas adultas mayores de 65 aÃ±os o mÃ¡s inscritas en la PensiÃ³n Bienestar. Sin embargo, la misma programaciÃ³n tambiÃ©n se utiliza para otros programas sociales federales, aunque los montos y requisitos pueden variar segÃºn el tipo de apoyo.

La autoridad federal mantiene un padrÃ³n activo de beneficiarios y establece que las personas deben contar con su tarjeta vigente y sus datos actualizados para recibir el depÃ³sito sin contratiempos durante el periodo programado.

Recomendaciones para beneficiarios

La SecretarÃ­a de Bienestar recomienda a las personas adultas mayores verificar la letra inicial de su primer apellido y acudir a retirar su dinero en fechas posteriores al depÃ³sito si asÃ­ lo prefieren, con el fin de evitar aglomeraciones. TambiÃ©n sugiere conservar la tarjeta en buen estado y no compartir datos personales para prevenir fraudes.

El calendario completo de pagos del bimestre enero-febrero permanece disponible a travÃ©s de los canales oficiales de informaciÃ³n del gobierno federal y se mantiene sin cambios para el periodo del 19 al 23 de enero.