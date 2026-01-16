Reforma electoral no se ha complicado, sigue en revisión: afirma vicepresidenta del Senado

La vicepresidenta del Senado, Verónica Camino Farjat, en el Congreso feminista, el viernes 16 de enero de 2026. Foto: Senado de la República

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Verónica Camino Farjat, afirmó que no se ha complicado la reforma electoral por los partidos aliados, ya que, resaltó, siguen en su revisión.

En entrevista en el Senado, la diputada del PVEM resaltó que la propuesta para la Reforma Electoral todavía está en revisión pese a que el PT ya mostro su inconformidad en San Lázaro.

“Yo creo que no se está complicando nada y, por el contrario, creo que ellos están exponiendo las posturas que ellos normalmente tendrían.

“Y hoy en la mañana la presidenta nos dijo muy claramente que todavía esto va a estar en un periodo de revisión y no hay nada firme, hasta que en la iniciativa no entre y, como les comenté ayer, que sea publicado en la Gaceta Parlamentaria”.

Verónica Camino Farjat resaltó que, en la propuesta, aunque según ningún legislador la conoce, no se habla de quitar plurinominales, sino de sean elegidos de otra forma.

“Al final no se trata de quitarles, se trata de que lleguen de otra forma los plurinominales; que la gente que está en territorio pidiendo el voto también llegue a las cámaras y no sea sólo una lista de gente que no hizo nada para llegar”, detalló.