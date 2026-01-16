Sismo de 5.3 en Guerrero activa alerta sísmica en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Un sismo de magnitud 5.3 se registró esta madrugada en el estado de Guerrero, con epicentro localizado a 17 km al suroeste de San Marcos, en la región de la Costa Chica. Activando la alerta sísmica en la Ciudad de México.

Inicialmente, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) emitió un reporte preliminar indicando una magnitud de 5.2, con epicentro a 19 km al suroeste de San Marcos, profundidad de 10 km. Minutos después, tras el análisis de datos más precisos, la magnitud fue actualizada a 5.3 y se refinaron los parámetros de ubicación y profundidad.

El movimiento telúrico ocurrió a las 00:42:56 horas, tiempo del centro de México.

El sismo activó la alerta sísmica en la Ciudad de México y otras entidades, lo que provocó el despertar de miles de personas. Sin embargo, la percepción fue leve a moderada en la capital, donde solo se sintió en algunas alcaldías de manera muy ligera, y más notoria en zonas cercanas al epicentro como Acapulco, Chilpancingo y otras partes de Guerrero, Morelos, Puebla y Oaxaca.

Hasta el momento, no se reportan daños materiales ni personas lesionadas.

“Hasta el momento no se reportan daños por el sismo de magnitud preliminar 5.2 registrado a las 00:42 con epicentro en San Marcos, Guerrero. La Coordinación Nacional de Protección Civil inicia el protocolo de revisión”, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Hasta el momento no se reportan daños por el sismo de magnitud preliminar 5.2 registrado a las 00:42 con epicentro en San Marcos, Guerrero. La Coordinación Nacional de Protección Civil inicia el protocolo de revisión. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 16, 2026

Este sismo ocurrió en la misma zona costera de Guerrero que ha estado muy activa desde el evento principal de magnitud 6.5 del 2 de enero de 2026 en San Marcos (epicentro cercano), del cual ya se han registrado más de 4 mil 600 réplicas acumuladas hasta ayer.

Este nuevo movimiento forma parte de la secuencia de réplicas en la región de subducción de la placa de Cocos bajo la placa Norteamericana.

El temblor fue perceptible en varias localidades de Guerrero (incluyendo Acapulco y zonas cercanas), y activó la alerta sísmica en la Ciudad de México y áreas del centro del país, donde muchas personas lo sintieron con intensidad moderada y se despertaron por el movimiento o el sonido de la alerta en celulares.

Hasta el momento, no se reportan daños graves ni víctimas asociadas directamente a este evento específico, aunque las autoridades de Protección Civil continúan con revisiones en zonas vulnerables

Revisión y sobrevuelos

El secretario de Seguridad de la capital, Pablo Vázquez, informó que inició el protocolo de seguridad con el sobrevuelo de cinco cóndores.

“Tras activación de la alerta sísmica comenzamos protocolo de revisión. Hasta el momento todo tranquilo”, informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

“Preliminar: SISMO Magnitud 5.2 Loc 19 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO 16/01/26 00:42:56 Lat 16.72 Lon -99.55 Pf 10 km”, informó el Sismológico en X.

Preliminar: SISMO Magnitud 5.2 Loc 19 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO 16/01/26 00:42:56 Lat 16.72 Lon -99.55 Pf 10 km pic.twitter.com/ffxxQh36BS — Sismológico Nacional (@SSNMexico) January 16, 2026

Minutos antes, a las 00:08 horas, también se había registrado otro sismo independiente de magnitud 5.6 a 317 km al sur de Chetumal, Quintana Roo (cerca de la frontera con Belice/Guatemala), también a 10 km de profundidad.