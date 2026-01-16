Sismo de magnitud 5 en Guerrero activa alerta sísmica en la CDMX

La activación de la alerta sísmica provocó que miles de personas despertaran y salieran a la calle. Foto: Cuartoscuro / Rogelio Morales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un sismo de magnitud 5 se registró esta madrugada en el estado de Guerrero, con epicentro localizado a 17 kilómetros al suroeste de San Marcos, en la región de la Costa Chica, activando la alerta sísmica en la Ciudad de México.

El movimiento telúrico ocurrió a las 00:42:56 horas, tiempo del centro de México.

Inicialmente, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) emitió un reporte preliminar indicando una magnitud de 5.2, con epicentro a 19 km al suroeste de San Marcos, profundidad de 10 km. Minutos después, tras el análisis de datos más precisos, la magnitud fue actualizada a 5.3 y se refinaron los parámetros de ubicación y profundidad.

Pero una publicación posterior a la 1:34 de la madrugada actualizó la magnitud a 5.

ACTUALIZACIÓN DE MAGNITUD: SISMO Magnitud 5.0 Loc. 17 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO 16/01/26 00:42:56 Lat 16.72 Lon -99.53 Pf 5 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) January 16, 2026

El sismo activó la alerta sísmica en la Ciudad de México y otras entidades, lo que provocó el despertar de miles de personas. Sin embargo, la percepción fue leve a moderada en la capital, donde solo se sintió en algunas alcaldías de manera muy ligera, y más notoria en zonas cercanas al epicentro como Acapulco, Chilpancingo y otras partes de Guerrero, Morelos, Puebla y Oaxaca.

Protección Civil reporta saldo blanco

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó a la 1:55 que, tras el sismo registrado este viernes a las 00:42:56 horas, con magnitud final de 5 y epicentro a 17 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, “no se reportan hasta el momento personas fallecidas ni lesionadas, como tampoco afectaciones a la infraestructura estratégica del país”.

De manera inmediata, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, estableció comunicación con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para informar sobre el evento y el despliegue de los protocolos de actuación en los tres órdenes de gobierno.

Asimismo, se mantuvo enlace directo con la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, quien instruyó el despliegue de elementos de Protección Civil y Seguridad Pública Estatal para la evaluación de daños en la zona.

Con base en los recorridos realizados por la Unidad Operativa de la Región Costa Chica y la Policía Estatal, se reportó "Sin Novedad" y condiciones de normalidad en los siguientes municipios: San Marcos (epicentro), Las Vigas, Cuautepec, Copala, Marquelia, San Luis Acatlán, Juchitán ? Azoyú

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX activó los protocolos correspondientes. “Si bien el sismo fue imperceptible en la capital, se activaron los altavoces del C5 y el sistema de alertamiento en telefonía celular conforme a la norma, concluyendo los protocolos de revisión sin incidentes”, destacó el comunicado.

“Hasta el momento no se reportan daños por el sismo de magnitud preliminar 5.2 registrado a las 00:42 con epicentro en San Marcos, Guerrero. La Coordinación Nacional de Protección Civil inicia el protocolo de revisión”, informó a las 12:57 la presidenta Claudia Sheinbaum.

Hasta el momento no se reportan daños por el sismo de magnitud preliminar 5.2 registrado a las 00:42 con epicentro en San Marcos, Guerrero. La Coordinación Nacional de Protección Civil inicia el protocolo de revisión. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 16, 2026

En tanto, la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México, Myriam Vilma Urzúa Venegas, informó que no se reportaron afectaciones en la Ciudad de México tras las revisiones realizadas en coordinación con las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las Alcaldías.

Más de 4 mil 600 réplicas

Este sismo ocurrió en la misma zona costera de Guerrero que ha estado muy activa desde el evento principal de magnitud 6.5 del 2 de enero de 2026 en San Marcos (epicentro cercano), del cual ya se han registrado más de 4 mil 600 réplicas acumuladas hasta ayer.

Hasta las 01:30 horas del 16/enero/2026 se han registrado 4,657 réplicas del sismo de M 6.5 ocurrido en San Marcos, Guerrero el 2/enero/2026, la más grande de magnitud M 5.0 — Sismológico Nacional (@SSNMexico) January 16, 2026

Este nuevo movimiento forma parte de la secuencia de réplicas en la región de subducción de la placa de Cocos bajo la placa Norteamericana.

El temblor fue perceptible en varias localidades de Guerrero (incluyendo Acapulco y zonas cercanas), y activó la alerta sísmica en la Ciudad de México y áreas del centro del país, donde muchas personas lo sintieron con intensidad moderada y se despertaron por el movimiento o el sonido de la alerta en celulares.

Hasta el momento, no se reportan daños graves ni víctimas asociadas directamente a este evento específico, aunque las autoridades de Protección Civil continúan con revisiones en zonas vulnerables

“Hasta las 01:30 horas del 16 de enero de 2026 se han registrado 4 mil 657 réplicas del sismo de M 6.5 ocurrido en San Marcos, Guerrero el 2 de enero de 2026, la más grande de magnitud 5.0”, reportó el Sismológico.

Revisión y sobrevuelos

El secretario de Seguridad de la capital, Pablo Vázquez, informó que inició el protocolo de seguridad con el sobrevuelo de cinco cóndores.

“Tras activación de la alerta sísmica comenzamos protocolo de revisión. Hasta el momento todo tranquilo”, informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

“Preliminar: SISMO Magnitud 5.2 Loc 19 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO 16/01/26 00:42:56 Lat 16.72 Lon -99.55 Pf 10 km”, informó el Sismológico en X.

Preliminar: SISMO Magnitud 5.2 Loc 19 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO 16/01/26 00:42:56 Lat 16.72 Lon -99.55 Pf 10 km pic.twitter.com/ffxxQh36BS — Sismológico Nacional (@SSNMexico) January 16, 2026

Minutos antes, a las 00:08 horas, también se había registrado otro sismo independiente de magnitud 5.6 a 317 km al sur de Chetumal, Quintana Roo (cerca de la frontera con Belice/Guatemala), también a 10 km de profundidad.