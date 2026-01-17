Avioneta se desploma dentro de instalaciones de empresa en Coahuila; hay dos lesionadosÂ 

Cae avioneta en instalaciones de empresa en Coahuila; hay dos lesionadosÂ . Foto: Redes sociales

SALTILLO, Coah. (apro).- La FiscalÃ­a General del Estado y la SecretarÃ­a de Seguridad PÃºblica tomaron conocimiento de la caÃ­da de una avioneta en instalaciones industriales de Ramos Arizpe. Hasta el momento se tiene conocimiento de dos personas lesionadas que fueron trasladadas a un hospital al norte de Saltillo.

De acuerdo con el parte informativo de las autoridades estatales, la aeronave cayÃ³ en instalaciones de la empresa Matcor Matsu, ubicada en el libramiento Ã“scar Flores Tapia y dedicada a la fabricaciÃ³n de componentes metÃ¡licos estampados y ensamblados para la industria automotriz.

Fue poco despuÃ©s del mediodÃ­a, tras despegar de las instalaciones del aeropuerto ubicado en el municipio de Ramos Arizpe, que la unidad perdiÃ³ estabilidad y se precipitÃ³ cayendo en el techo de lÃ¡mina de la empresa de origen canadiense.

La empresa estÃ¡ dentro del parque industrial Amistad, a espaldas del aeropuerto Plan de Guadalupe. Las instalaciones de la empresa estaban sin personal laborando, por lo que los lesionados son los ocupantes de la avioneta con matrÃ­cula XB- HUS. Hasta el momento se desconocen las causas del accidente.

Las personas lesionadas fueron identificadas como Armando LÃ³pez recio y su esposa Magdalena CÃ¡rdenas, de 62 y 58 aÃ±os, respectivamente.

Al lugar llegaron autoridades de ProtecciÃ³n Civil, seguridad preventiva de Ramos Arizpe y Saltillo, asÃ­ como cuerpos de auxilio, ademÃ¡s de la agencia de investigaciÃ³n criminal.

Las autoridades seÃ±alaron que el accidente no afectÃ³ la operaciÃ³n del aeropuerto Plan de Guadalupe.