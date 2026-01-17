Avioneta se desploma dentro de instalaciones de empresa en Coahuila; hay dos lesionadosÂ 

Coahuila
SALTILLO, Coah. (apro).- La FiscalÃa General del Estado y la SecretarÃa de Seguridad PÃºblica tomaron conocimiento de la caÃda de una avioneta en instalaciones industriales de Ramos Arizpe. Hasta el momento se tiene conocimiento de dos personas lesionadas que fueron trasladadas a un hospital al norte de Saltillo.
De acuerdo con el parte informativo de las autoridades estatales, la aeronave cayÃ³ en instalaciones de la empresa Matcor Matsu, ubicada en el libramiento Ã“scar Flores Tapia y dedicada a la fabricaciÃ³n de componentes metÃ¡licos estampados y ensamblados para la industria automotriz.
Fue poco despuÃ©s del mediodÃa, tras despegar de las instalaciones del aeropuerto ubicado en el municipio de Ramos Arizpe, que la unidad perdiÃ³ estabilidad y se precipitÃ³ cayendo en el techo de lÃ¡mina de la empresa de origen canadiense.
La empresa estÃ¡ dentro del parque industrial Amistad, a espaldas del aeropuerto Plan de Guadalupe. Las instalaciones de la empresa estaban sin personal laborando, por lo que los lesionados son los ocupantes de la avioneta con matrÃcula XB- HUS. Hasta el momento se desconocen las causas del accidente.
Las personas lesionadas fueron identificadas como Armando LÃ³pez recio y su esposa Magdalena CÃ¡rdenas, de 62 y 58 aÃ±os, respectivamente.
Al lugar llegaron autoridades de ProtecciÃ³n Civil, seguridad preventiva de Ramos Arizpe y Saltillo, asÃ como cuerpos de auxilio, ademÃ¡s de la agencia de investigaciÃ³n criminal.
Las autoridades seÃ±alaron que el accidente no afectÃ³ la operaciÃ³n del aeropuerto Plan de Guadalupe.