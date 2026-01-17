Detienen en Pachuca a uno de los más buscados por el FBI

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Autoridades de México y de Estados Unidos anunciaron que uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI, Alejandro Rosales Castillo, quien contaba con una orden de extradición, fue detenido en Pachuca, Hidalgo, este viernes 16.

En las cuentas de X del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, y del Buró Federal de Inteligencia de Estados Unidos (FBI), se celebró la coordinación de ambas instituciones para detener al fugitivo Rosales Castillo, identificado en México como Alejandro “N”, quien contaba con una orden de arresto por asesinato en primer grado de una mujer en Phoenix, Arizona, el 15 de agosto de 2016, víctima identificada como Truc Quan Sandy Ly Le, cuyo cuerpo fue localizado en un área boscosa del condado de Caburrus, Carolina el Norte, con un impactos de arma de fuego.

De acuerdo a la ficha de búsqueda del FBI, por Rosales Castillo se ofrecía una recompensa de 250 mil dólares, al ser considerado “extremadamente peligroso” por portar armas de fuego.

El FBI informó que a Rosales Castillo se le había visto por última vez cruzando la frontera con México, y visto en San Francisco de los Romo y Pabellón de Arteaga, Aguascalientes.

En un comunicado, el director del FBI, Kash Patel, indicó que el arresto de Alejandro Castillo es el quinto de los diez más buscados en los últimos cuatro años, lo que “no es un accidente”, sino el resultado del trabajo conjunto del “nuestro equipo en Charlotte, la oficina del FBI en México, autoridades federales y locales en México, y ahora podemos empezar el proceso de extradición solicitado para hacer justicia a la familia de Sandy Ly Le”.

En su cuenta de X, García Harfuch informó que “derivado de trabajos de inteligencia y del intercambio de información con el FBI, elementos de la SSPC y de la Fiscalía General de la República (FGR) realizaron un despliegue coordinado en Pachuca, Hidalgo, donde fue detenido Alejandro “N”, quien cuenta con ficha roja y orden de arresto con fines de extradición”.

El funcionario informó que, de acuerdo con la orden de extradición, Alejandro “N”, contaba con acusaciones “por asesinato en primer grado, robo con arma, hurto de vehículo y secuestro en primer grado”.