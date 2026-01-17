Especialista de la UNAM advierte por fuerte brote de influenza en México; podría terminar en mayo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La influenza azotará al país con un fuerte brote que podría terminar hasta abril o mayo, advirtió Samuel Ponce de León Rosales, especialista de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes (PUIREE) de la UNAM.

Durante la temporada invernal, las enfermedades respiratorias están a la orden del día, pues el sistema inmunológico se debilita debido a las bajas temperaturas, provocando la inflamación de los órganos del sistema respiratorio.

Tan solo hasta el 9 de enero se confirmaron dos mil 313 casos de influenza en México, de los cuales el 52.9% son influenza A (H1N1), 33.6% A (H3N2), el 10.2% por influenza A y el 3.3% de influenza B, así como siete defunciones, de acuerdo con la Secretaría de Salud federal.

Mientras que las entidades federativas con mayores cifras de contagios son: Ciudad de México (27.5%), Yucatán (12.8%), Estado de México (10.9%), Nuevo León (6%) y Puebla (5.6%).

Además de la influenza, otras de las enfermedades respiratorias más comunes que afectan a la población mexicana son el covid-19 y la infección por el virus sincitial respiratorio (VSR); este último también ha registrado un incremento en los casos.

“Esa infección ocasiona, en específico, molestias nasales y oculares, irritación de la garganta y tos, la cual puede persistir a lo largo de varias semanas como consecuencia de la inflamación del epitelio respiratorio”, explicó Ponce de León Rosales refiriéndose al VSR.

Estas suelen transmitirse mediante gotículas expulsadas por la nariz y boca al estornudar, toser o hablar. De igual forma, por tocar un objeto o superficie infectada y luego tocarse el rostro.

“Hay otros virus, enterovirus y rinovirus que pueden causar síntomas similares a los que desatan las enfermedades ya mencionadas”, provocando escurrimiento nasal, estornudos, cuerpo cortado, dolor de cabeza, y en ocasiones dolor de garganta y fiebre; explicó Ponce de León Rosales

¿Cuáles son los síntomas de la influenza?

El investigador de la UNAM mencionó que, en el caso de la influenza los síntomas son más intensos durante los primeros días, padeciendo de:

Dolor muscular generalizado

Fiebre

Dolor de cabeza

Dolor de garganta

Tos

Por su parte, el IMSS refiere que también se presentan signos como:

Escurrimiento

Enrojecimiento y congestión nasal

Decaimiento

Dolor al ingerir alimentos

Dolor de pecho

Dolor de estómago

Diarrea

Para prevenir el contagio de este tipo de enfermedades, Ponce de León Rosales recordó la importancia de prácticas como:

Lavado de manos constante

Uso de cubrebocas en transporte público

Ventilación en lugares cerrados

Cubrirse la boca con el antebrazo al estornudar, taparse la boca con un pañuelo desechable al toser

Evitar aglomeraciones

UNAM recomienda vacunarse contra influenza

Ponce de León Rosales hizo un llamado a la población para vacunarse contra la influenza, así como contra la Covid-19 y el neumococo, especialmente a adultos mayores e infantes, quienes son más propensos a padecer un cuadro respiratorio grave.

En el marco de la Campaña Nacional de Vacunación Invernal 2025-2026, desde octubre de 2025 y hasta el 3 de abril de 2026, todas las unidades médicas del sector público estarán realizando la aplicación de vacunas de forma gratuita.

Publicación de Secretaría de Salud: https://www.facebook.com/share/p/17oQ2GzT6A/?mibextid=wwXIfr

Para conocer las Unidades de Vacunación en la Ciudad de México se puede consultar el siguiente enlace: https://sersalud.cdmx.gob.mx/sspcdmx/centros-de-salud.php

“Todo esto puede variar en el curso de las siguientes semanas. Y aunque todavía nos queda un largo trecho por caminar con las enfermedades respiratorias, esperaríamos que en México la influenza siga predominando y que la Covid-19 se presente con una frecuencia no muy significativa”, recalcó el investigador de la UNAM.