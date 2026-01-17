Legislativo debería revisar restricciones de financiamiento para elección judicial: Yasmín Esquivel

La ministra de la SCJN, Yasmín Esquivel Mossa, en el Congreso Feminista en el Senado de la República, el viernes 16 de enero de 2026. Foto: Senado de la República

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmin Esquivel Mossa consideró que las restricciones que tuvieron los candidatos en la pasada elección judicial para el financiamiento de sus campañas, deben ser revisadas por el Poder Legislativo durante la discusión de la reforma electoral impulsada por Morena.

La ministra, quien fue candidata en la pasada elección judicial, acudió el viernes 16 de enero al Senado de la República para participar en un Congreso Feminista.

Al término de su participación, fue cuestionada sobre la necesidad de que la reforma electoral, en la que se plantea modificar las reglas de financiamiento de campañas electorales, también incluya la regulación del financiamiento de las campañas para la elección judicial de 2027.

Esquivel Mossa explicó que los candidatos del proceso 2025 estuvieron muy limitados en la promoción durante la campaña.

“Mucha gente no se enteró que había procesos judiciales porque tuvimos reglas muy restrictivas por parte del Instituto Nacional Electoral (INE)”, recordó.

“Creo que eso es importante que se observe en el próximo proceso electoral. Estas reglas restrictivas que tuvimos los candidatos en la elección judicial creo que tienen que ser analizadas en esta reforma”.

La ministra apuntó que, aunque el INE ha enfatizado en que será muy complicado organizar la elección judicial con la intermedia en 2027, dicho organismo debe sentirse con las capacidades y posibilidades de llevar a cabo una elección seria, segura y con garantías para los votantes, pero que el Congreso debe escuchar sus inquietudes de cara a la discusión de la reforma.